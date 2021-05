Lazio scottata da Inzaghi? L'ultima intervista del tecnico: "Sono 16 mesi che aspetto il rinnovo"

Addio a Simone Inzaghi, senza neanche menzionarlo. Il comunicato con il quale la Lazio ha salutato l’allenatore piacentino, destinato alla panchina dell’Inter, dice tutto su quanto la società di patron Lotito sia rimasta scottata da un clamoroso ripensamento. Quello dello stesso Inzaghi, che ieri sera aveva trovato un accordo verbale per continuare con i biancocelesti, non firmato. Impossibile, però, non ripensare alle parole dello stesso tecnico dopo l’ultima di campionato: “Sono 16 mesi che aspetto il rinnovo”. Ed effettivamente, nella stagione appena conclusa, il rinnovo di Inzaghi è stato un vero e proprio tormentone. Di quelli che anche oggi si chiudono domani, con l’infinita attesa a tradire l’incertezza su quello che effettivamente sarebbe stato il futuro. Sedici mesi di attesa, 24 ore per ripensarci: senza i primi, forse non ci sarebbero state le seconde.