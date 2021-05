Simone Inzaghi sul rinnovo con la Lazio: "Sono 16 mesi che aspetto, per altri non l'avrei fatto"

Simone Inzaghi, dopo la sconfitta della sua Lazio in casa del Sassuolo, nell'intervista a Sky Sport ha parlato anche del suo rinnovo con il club biancoceleste ancora in stallo: "Ci vedremo mercoledì ma sono già 16 mesi che aspetto il rinnovo, posso farlo per altri tre perché è la Lazio forse per un'altra squadra non lo avrei fatto".

