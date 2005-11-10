Lazio, il Siviglia propone due difensori: Andres Castrin e Kike Salas. Il profilo di entrambi

L'asse tra la Lazio e il calcio spagnolo continua a restare particolarmente caldo. I rapporti con i club della Liga sono consolidati da tempo e anche in questa sessione di mercato da Formello stanno arrivando diverse segnalazioni provenienti dalla penisola iberica. Negli ultimi anni i biancocelesti hanno spesso dialogato con società spagnole, mentre resta sempre aperto il filo diretto con il Real Madrid per la situazione di Mario Gila, sul quale il club blanco mantiene una percentuale sulla futura rivendita. In questo contesto, nelle ultime ore, il Siviglia ha proposto alla Lazio due difensori attraverso alcuni intermediari.

Il primo nome - riporta LaLazioSiamoNoi - è quello di Andres Castrin, centrale spagnolo classe 2003. Alto 1,88 metri e destro naturale, è considerato un difensore fisico, aggressivo e con ampi margini di crescita. Dopo essersi messo in evidenza nel calcio spagnolo, il suo valore di mercato è progressivamente aumentato fino a sfiorare i 6 milioni di euro. Si tratta di un profilo giovane che rispecchia l'identikit ricercato dalla società di Lotito: investimento sostenibile, prospettive di crescita e possibilità di valorizzazione nel tempo.

Più conosciuto, invece, è Kike Salas, già accostato ai biancocelesti nei mesi scorsi. Il mancino del Siviglia, classe 2002, può essere impiegato sia come centrale sia come terzino sinistro e nell'ultima stagione ha trovato continuità in Liga, superando i 2.200 minuti giocati. Per il momento la Lazio si limita a valutare le opportunità senza aver avviato trattative concrete, ma il mercato spagnolo continua a rappresentare una fonte importante di possibili rinforzi per la formazione biancoceleste.