Lazio su Valeri e Parisi, ma Lotito frena: "Niente terzino sinistro se prima non esce qualcuno"

Intervistato da Il Messaggero, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha parlato anche del prossimo mercato in entrata (e in uscita): "Vedremo con Sarri il da farsi, è chiaro che il mercato dipenderà anche dalle competizioni che dovremo affrontare nel resto del cammino. Anche per il terzino sinistro, deve uscire qualcuno", le dichiarazioni del numero uno della Lazio in vista di gennaio.

I capitolini puntano da tempo Emanuele Valeri della Cremonese e Fabiano Parisi dell'Empoli nel ruolo di terzino sinistro, ma prima - come ripete da tempo Lotito - servirà una cessione (Luis Alberto?).