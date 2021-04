Lazio, tamponi negativi per Immobile, Lazzari e Acerbi. Luis Alberto non si è allenato

Immobile, Lazzari e Acerbi sono risultati negativi al tampone svolto nella giornata di oggi dopo il rientro dalla Nazionale. Gli ultimi due si sono regolarmente allenati in gruppo, mentre l'attaccante è rimasto a riposo. Out anche Strakosha, Muriqi, Patric, Marusic e Luis Alberto. Lo spagnolo oggi ha svolto esami alla caviglia destra: è in forte dubbio per sabato.