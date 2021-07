Lazio, Tare proporrà a Strakosha il rinnovo ma molto dipenderà dalle scelte di Sarri

Strakosha resterà alla Lazio nonostante il contratto in scadenza nel 2022 e il club è pronto a proporgli il prolungamento già a cominciare dalle prossime settimane. Non è detto che il portiere decida però di firmare, anche perché da gennaio così potrà decidere di firmare gratuitamente per un'altra squadra. Molto dipenderà dai piani di Sarri: se deciderà di concedergli la possibilità di lottare per il posto da titolare, potrebbe anche decidere di restare. Altrimenti, in caso di conferma di Reina come numero uno, la cessione sarebbe praticamente scontata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.