TMW Lazio, tegola per Sarri: Rovella ha lasciato l'allenamento in anticipo. Tutti i dettagli

Possibile tegola in casa Lazio in vista della sfida contro l'Inter di domani a Riyad, valida per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Durante l'allenamento di rifinitura di poco fa, Nicolò Rovella ha infatti messo male un piede durante il torello ed la sua disponibilità per la partita contro i nerazzurri dovrà essere valutata nel corso delle prossime ore, per quella che sarebbe un'assenza pesante per Maurizio Sarri, visto che l'ex centrocampista della Juventus è diventato un titolarissimo nel corso delle ultime settimane, al centro della mediana insieme a Luis Alberto e Mateo Guendouzi.

Cataldi c'è.

Lo stesso tecnico biancoceleste può comunque sorridere per una buona notizi, visto che Danilo Cataldi è sarà a disposizione. Recupero lampo per il centrocampista, che in caso di forfait definitivo di Rovella partirebbe dal primo minuto nella gara contro l'Inter.