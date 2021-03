Lazio-Torino, Barigelli: "Linea folle della Lega. Il campionato va difeso in altro modo"

“Le ragioni di Gravina, la linea folle della Lega”. Così, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il direttore Stefano Barigelli commenta la vicenda di Lazio-Torino: “Il calcio dell’assurdo ha scritto un’altra pagina avvilente. La Lega, infischiandosene del ragionevole invito a rinviare Lazio-Torino pronunciato da Gravina, ha deciso di imboccare con ostinazione la strada dell’ipocrisia, lasciando in programma la partita già sapendo che non si sarebbe disputata, se non in altra data. […] Una follia. Questi due giorni hanno riproposto alcune questioni. Intanto il tema della governance della Lega: così com’è non funziona. […] Perciò serve, subito, l’ingresso dei fondi. L’altro tema è la revisione del protocollo: il campionato va difeso con misure adeguate, non con follie come quella di ieri. Altrimenti tra qualche anno non ci sarà più nulla da difendere”.