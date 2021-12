Lazio-Udinese 4-4, Arslan salva i friulani: "Che partita, il calcio è emozione"

Tolgay Arslan, autore del 4-4 dell'Udinese contro la Lazio al 99', commenta l'incredibile notte dell'Olimpico: "È stata una grande partita per tutti. La Lazio è una grande squadra con grandi tifosi e un grande mister. Per noi è un punto troppo importante, per me è una grande gioia il gol e ho giustamente festeggiato: il calcio è emozione. La rimonta subita? All'inizio della ripresa non abbiamo giocato compatti, la Lazio ha grande qualità".