Ufficiale Arslan stella in Giappone. Il Sanfrecce Hiroshima rinnova il contratto dell'ex Udinese

In tre anni a Udine non è riuscito a lasciare particolarmente il segno in termini di gol e assist, forse perché schierato in una posizione arretrata. Da quando ha lasciato il Friuli e l'Italia, però, Tolgay Ali Arslan si è riscoperto bomber di razza: il giocatore di origini turche (ma nato a Paderborn) è diventato in poco tempo la stella del Sanfrecce Hiroshima.

Arslan è arrivato lo scorso 22 luglio e finora ha giocato 21 partite tra tutte le competizioni. Il rendimento è davvero sorprendente: 10 reti e 2 assist, che hanno convinto il club nipponico a rinnovare fino al 31 dicembre 2026 il contratto del 34enne ex di Amburgo, Besiktas e Fenerbahce.