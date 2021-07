Lazio, Vavro: "Mi trovo bene, con Sarri si lavora con il pallone come piace a me"

Denis Vavro, difensore della Lazio, è tornato nei ranghi biancocelesti dopo l'ultima esperienza in prestito. Lo slovacco ha così parlato ai microfoni di Lazio Style Radio nel terzo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore: "Sto bene, sono solo un po' stanco dopo l'allenamento di oggi, che è stato molto intenso ma va bene così. Adesso continuiamo a lavorare per poi concentrarci sulle partite che verranno. Gli anni precedenti in ritiro sono stati difficili, visto che avevo nelle gambe pochi allenamenti. Ora invece mi trovo bene e con Sarri stiamo lavorando molto con il pallone, come piace a me. Il calcio spagnolo forse è più adatto alle mie caratteristiche, ma sono felice di essere tornato alla Lazio per continuare gli allenamenti".

Cosa ne pensa di Euro 2020?

"L'Inghilterra era la mia favorita, sono contento per l'Italia di Acerbi e Immobile: congratulazioni".