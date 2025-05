Ufficiale Vavro resta al Wolfsburg: attivata l'opzione di acquisto dell'ex giocatore della Lazio

vedi letture

Denis Vavro resta al Wolfsburg. Il club tedesco ha esercitato l'opzione di acquisto del difensore centrale, che era arrivato in prestito dal Copenhagen, e gli ha fatto firmare un contratto fino al 2027. Nella stagione appena terminata, il 29enne nazionale slovacco ha giocato 31 partite ufficiali e segnato tre gol .

"La mentalità di Denis lo rende un giocatore incredibilmente importante per noi. Porta in campo un grande spirito combattivo e tanta passione. Ha continuato a crescere con noi e si è rapidamente affermato come un giocatore chiave nella nostra difesa. In questo contesto, abbiamo deciso di esercitare l'opzione e ingaggiare Denis a titolo definitivo. Siamo lieti che continuerà a far parte del nostro percorso", sottolinea il direttore sportivo Sebastian Schindzielorz.

"Il club ha riposto in me grande fiducia fin dal primo giorno. A Wolfsburg ho trovato un ambiente che mi ha arricchito moltissimo, sia dal punto di vista sportivo che personale. Sono ancora più entusiasta di poter indossare questa maglia in futuro. Continuerò a dare il massimo per aiutare la squadra e raggiungere i nostri obiettivi per la prossima stagione", ha dichiarato l'ex giocatore della Lazio.