Le pagelle del Benevento - Glik ingenuo, Barba e Caldirola a grandi livelli

Benevento-Roma 0-0

Montipò 6,5 - Non deve compiere parate eccezionali, ma è sempre pronto. Si distende bene su Pellegrini che prova a beffarlo dalla distanza

Depaoli 5,5 - Parte molto bene, è forse il suo miglior primo tempo con la maglia giallorossa. Soffre, però, quando entra Dzeko.

Glik 4,5 - Un calciatore con la sua esperienza non può beccare due cartellini gialli in quel modo. Salterà il derby con il Napoli.

Barba 7 - Tranne che in porta ha ricoperto tutti i ruoli difensivi, stasera un gigante che non ha fatto passare nulla.

Foulon 5,5 - Mezzo voto in meno per quell’intervento fuori luogo nel finale, ma il VAR lo grazia e sarà solo un ricordo. Per il resto in leggera crescita.

Schiattarella 6,5 - Forse commette qualche fallo di troppo, ma è l’anima del centrocampo giallorosso e l’unico a dettare i tempi della manovra.

Hetemaj 6,5 - Non è più un ragazzino, ma corre tantissimo senza conoscere fatica svolgendo la fase di non possesso in modo eccellente.(Dal 29’st Tello sv).

Ionita 5,5 - Spreca qualche buona ripartenza, si fa preferire in interdizione.

Viola 6 - Fin quando resta in campo è bravo a creare la superiorità numerica, è mancato il guizzo negli ultimi sedici metri. (Dal 15’st Caldirola 7 - Il salvataggio sulla linea nel finale vale quanto un gol. Entra in un momento delicatissimo e giganteggia).

Caprari 6 - Ci mette qualità, impegno e spirito di sacrificio senza mollare un centimetro. Leone. (Dal 20’st Insigne 6 - Stesso discorso fatto per Caprari).

Lapadula 5,5 - Il solito discorso. Svolge un lavoro sfiancante in fase di non possesso e lotta come pochi, ma non vede mai la porta. (Dal 29’st Moncini sv).

Allenatore Filippo Inzaghi 6 - La classifica gli dà ragione, così come il pari contro una big giocando mezz'ora in dieci. Dietro non corrono e ciò facilita i piani, ma la sua squadra combatte e incarna il suo spirito.