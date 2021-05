Le pagelle del Benevento - Lapadula quasi perfetto, difesa da rivedere

Benevento-Cagliari 1-3

Benevento

Montipò 6 - In questo girone di ritorno sta subendo un sacco di gol, ma oggi non ha colpe di nessun tipo.

Barba 5 - Ha speso tantissimo nella prima fase, sacrificandosi in tutti i ruoli. Fisicamente lo sta pagando da un mesetto a questa parte, lo conferma lo scatto di Nandez al 90’ che lo brucia con disarmante facilità.

Caldirola 5,5 - Un paio di volte si fa trovare fuori posizione, ma Pavoletti è cliente scomodo. Ci mette il piede per deviare in corner una conclusione di Nandez da posizione ravvicinata.

Glik 5,5 - La cattiveria agonistica non manca mai, ma anche lui non ha vissuto una domenica indimenticabile.

Depaoli 5 - Un errore di marcatura piuttosto evidente consente a Pavoletti di segnare il gol dell’1-2. (Dal 30’st Letizia 6 - Solita corsa sulla fascia, quanto è mancato a questa squadra!).

Schiattarella 5,5 - Il giallo dopo 13 minuti lo condiziona molto, poi subisce un pestone e la prestazione ne risente. Inevitabile la sostituzione. (Dal 20’st Viola 6 - Ogni volta che entra ne beneficia la manovra, conquista un rigore che sembrava netto ma tutto viene revocato con il VAR tra le proteste generali).

Hetemaj 5,5 - In fase di non possesso il suo lavoro è preziosissimo, tatticamente è una risorsa importante per la squadra. Si vede pochissimo, però, negli ultimi 20 metri e mancano i suoi inserimenti. (Dal 30’st Improta 6 - Uno degli ultimi ad arrendersi. Come sempre).

Ionita 6 - Ci tiene a fare bella figura a cospetto degli ex compagni di squadra, sufficienza piena e partita dai grandi contenuti agonistici

Caprari 6,5 - Approfitta dell’errore di Ceppitelli e manda Lapadula in porta con un assist perfetto, sfiora il gol due volte ma Cragno è super. (Dal 32’st Di Serio sv).

Insigne 6 - Spazia su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento, a volte poco assistito dai compagni. (Dal 20’st Gaich 5 - Impatto negativo per il centravanti).

Lapadula 7 - Per un’ora è il miglior Lapadula della stagione. Gol, assist, dribbling, tanta corsa e tre difensori del Cagliari portati a spasso a piacimento.

Inzaghi 5 - L'alibi del rigore non è roba da poco, ma la media punti del girone di ritorno è davvero negativa. E la difesa balla troppo...