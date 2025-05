Le pagelle del Bologna - Lucumì fa disastri, Beukema è sfortunato. Senza Orsolini si spegne la luce

Risultato finale: Milan-Bologna 3-1

Skorupski 5,5 - Freddato in modo incolpevole in tre occasioni su tre, ma nel primo tempo ci sono un paio di indecisioni di troppo sulle uscite.

De Silvestri 5 - Arriva senza energie ai minuti finali e Gimenez lo salta come un birillo in occasione del 3-1.

Beukema 5,5 - Sfortunatissimo in occasione del raddoppio di Pulisic, perché il suo tocco è di fatto uno stop per l'avversario.

Erlic 6 - Non demerita nella prima mezz'ora, ma il ko fisico costringe Italiano a giocarsi uno dei titolarissimi. Dal 31' Lucumì 5 - Malissimo nel 1-1, quando è totalmente fuori posizione e tiene in gioco ben tre rossoneri. Maluccio anche nell'uscita, incauta, che porta al raddoppio.

Lykogiannis 6 - Primo tempo da grande protagonista, ripresa non all'altezza, ad iniziare dal posizionamento sull'1-1 di Gimenez.

Freuler 6 - Equilibratore nato, sale in cattedra nel primo tempo e crolla come il resto della squadra nel finale.

Moro 5,5 - Cala vistosamente con il passare dei minuti e neanche l'avanzamento deciso da Italiano cambia le cose. Dall'80' El Azzouzi sv.

Orsolini 7 - Gol numero 13 in campionato, ancora una volta bellissimo e decisivo: è il leader tecnico della squadra e anche oggi lo dimostra. Dal 61' Aebischer 5,5 - Servivano forse fresche ma il Bologna col cambio di Orsolini perde soprattutto un riferimento, che lo svizzero non sa dare.

Pobega 5,5 - Non c'è traccia dei famosi inserimento alle spalle della difesa che Italiano chiede al trequartista. Da ex, non gioca una gara scintillante. Dal 61' Cambiaghi 6 - L'unico a provarci davvero nel finale, va anche vicino al 2-2 ma un miracolo di Maignan gli strozza l'urlo in gola.

Dominguez 6 - Inizia alla grande, ma cala alla distanza. Nella ripresa non riesce più a superare l'avversario, cosa che nel primo tempo gli veniva naturale come respirare.

Dallinga 5,5 - Qualche sponda e poco più nella sua partita. Stretto tra i centrali rossoneri, fatica a trovare spazi e occasioni. Dal 61' Castro 5,5 - Ci attendeva tanto dal suo rientro in campo e questa mezz'ora abulica non è una buona notizia in vista di mercoledì.

Allenatore: Vincenzo Italiano 5 - Accarezza il capolavoro, ma alla fine il Bologna scoppia e la qualificazione Champions non solo si allontana, ma potrebbe persino essere fuori portata lunedì sera. La squadra spinge tanto sull'acceleratore nei primi 45', ma nella ripresa cala vistamente dal punto di vista fisico.