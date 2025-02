Le pagelle del Cagliari - Errore di Mina decisivo. Bene Caprile e Luvumbo

Risultato finale: Cagliari-Juventus 0-1

Caprile 7 - Tiene in vita il Cagliari nel primo tempo con tre grandi parate. Nella ripresa salva prima su Vlahovic e poi su Yildiz.

Zappa 5,5 - Soffre tantissimo nel primo tempo la qualità di Yildiz. Meglio nella ripresa quando arriva anche al tiro.

Mina 5 - Grave errore in occasione della rete del vantaggio bianconero con Vlahovic. Leggerezza che costa la partita ai sardi.

Luperto 5,5 - Preciso e attento nel primo tempo, rischia tantissimo nella ripresa quando sbilancia Vlahovic lanciato a rete in area di rigore.

Augello 6 - Soffre da quella parte le iniziative di Conceicao nel primo tempo. Nella ripresa cresce come tutto il Cagliari. Più attivo rispetto a Zappa in fase offensiva.

Adopo 5,5 - Poco preciso negli appoggi e in sofferenza contro il centrocampo bianconero. Dal 70' Viola 6 - Entra bene con agonismo e grinta per tentare la rimonta senza però riuscirci.

Makoumbou 5 - Partecipa al pasticcio di Mina in occasione del gol del 1-0 con un retropassaggio evitabile. Lotta e prova a manovrare, con poca precisione, in mezzo al campo. Dal 86' Pavoletti s.v.

Deiola 5,5 - Si vede poco tra le linee, tocca pochi palloni nel corso del primo tempo senza risultare mai pericoloso. Dal 57' Coman 6 - Prova a dare vivacità all'attacco dei sardi. Arriva anche al tiro senza però trovare lo specchio della porta.

Zortea 6 - Suo il primo ed unico tiro in porta dei sardi nel primo tempo. Poteva fare meglio sia in quell'occasione che in altre ripartenze però ha il merito di provarci. Dal 70' Marin s.v.

Felici 5,5 - Dopo un avvio di gara in cui si preoccupa più di aiutare Augello in fase difensiva che di attaccare, nel finale di primo tempo riesce a toccare più palloni senza però rendersi realmente pericoloso dalle parti di Di Gregorio. Dal 46' Luvumbo 6,5 - Quando entra cambia volto all'attacco del Cagliari provando a rendersi pericoloso in più occasioni.

Piccoli 5,5 - Fa la guerra con Gatti e, soprattutto, con Kelly. Gara di sofferenza.

Davide Nicola 5,5 - Schiera la stessa formazione che la settimana prima aveva pareggiato a Bergamo contro l'Atalanta. La sua squadra nel primo tempo soffre tantissimo e non si rende mai pericolosa dalle parti di Di Gregorio. Nella ripresa i cambi, in modo particolare Luvumbo, hanno dato nuova vita ai rossoblu anche se la rimonta non è riuscita.