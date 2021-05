Le pagelle del Cagliari - Klavan sbaglia, Cerri si ferma al 45'. Bene Joao Pedro e Lykogiannis

CAGLIARI-GENOA 0-1

Cragno 6,5 - L'apice della sua gara sul povero Kallon: palla all'angolino, lui decide di distendersi e tenere a galla il Cagliari.

Rugani 5,5 - Pronti-via, sbaglia in tandem con Klavan e favorisce lo svantaggio. Migliora quando la pressione del Genoa cala.

Klavan 5 - Concorso di colpa in occasione della rete di Shomurodov, ma troppe incertezze anche dopo. Schierato a sorpresa, non ripaga la scelta di Semplici.

Carboni 6 - Non sempre ben allineato ai compagni, ma spesso furbo e bravo nel posizionamento da salvare più di una volta il Cagliari.

Nandez 5,5 - Non sempre nel vivo del gioco, tant'è che Semplici lo chiama fuori ad inizio secondo tempo.

Marin 6 - E' lui a suonare la carica in reazione dopo il gol in apertura, sul quale però ha colpe per aver perso il pallone. Poi cresce, tanto da andare vicino al gol due volte. ì

Deiola 5,5 - Prova a fare da regista e per lunghi tratti ci riesce bene, specie nella ripresa. Prestazione sufficiente.

Lykogiannis 6,5 - La sua spinta, come al solito, non è mancata. Quando parte sa diventare imprendibile, anche stasera fornisce più di un pallone importante.

Nainggolan 6 - Un lampo in 10', poi è costretto a uscire per un problema muscolare. Dal 10' Duncan 5 - A volte lento e macchinoso, altre la fa girare bene. Ma perde troppi palloni in mediana.

Joao Pedro 6,5 - Il palo gli nega l'ennesimo gol stagionale. Prova a farsi vedere ovunque, sfiora un gol delizioso nel finale.

Cerri 5,5 - E' tra i più intraprendenti nel primo tempo, ma nella ripresa scompare dal campo. Non al meglio della condizione evidentemente. Anche i movimenti sono così così.

Leonardo Semplici 6 - Come al solito, il suo Cagliari sfrutta molto gli esterni e crea pericoli specie quando guadagna fondo campo e poi centra. Ma perde troppi palloni in uscita, palesando forse anche un deficii di concentrazione. La ripresa è buona, il gol non arriva anche per un po' di sfortuna.