Le pagelle del Crotone - Messias la costante, Simy riapre tutto. Serata difficile per Djidji

Risultato: Fiorentina - Crotone 2-1

20' Bonaventura (F); 32' Vlahovic (F); 66' Simy (C)

Cordaz 6 - Accusa problemi fisici nel primo tempo, ma non molla. Senza colpe sui gol che incassa, è reattivo ad inizio secondo tempo.

Djidji 5 - Se hai a che fare con clienti come Castrovilli e Ribery, rischi spesso che la tua serata sia difficile. Conferma la regola.

Marrone 5,5 - Si occupa personalmente di marcare Vlahovic: perfetto per più di mezz'ora, è però sorpreso anche lui sul 2-0.

Luperto 6 - Il meno sollecitato tra i tre centrali, anche perché spesso la Fiorentina attacca sull'altro lato, è spesso attento e commette poche sbavature.

(dall'87' Golemic s.v.)

Pereira 6,5 - In alcune situazioni la sua velocità mette in difficoltà chi si trova davanti, nel complesso limita bene Biraghi. Trova pure l'assist per Simy.

Eduardo Henrique 5 - Stroppa sceglie la sua quantità contro i solisti viola: finisce con il soffrire un Castrovilli ispirato. Nell'azione del 2-0 è umiliato.

Zanellato 5,5 - Chi segue il Crotone lo sa: più che regista, il suo compito è quello del mediano. Piuttosto in ombra in entrambe le fasi, però.

(dal 77' Siligardi s.v.)

Vulic 5,5 - Sbloccatosi domenica scorsa, il serbo in avvio sembra pimpante anche oggi. In realtà è un'impressione: tende a scomparire rapidamente.

(dal 60' Benali 5,5 - Nella mezz'ora più recupero che Stroppa gli concede, si ricorda giusto per un paio di scivoloni. Deve ritrovare la forma fisica).

Reca 5,5 - La sua timida respinta viene trasformata in oro da Bonaventura. Spinge come di consueto, ma è poco preciso al momento del cross.

Messias 6,5 - Una costante: anche nelle tante sconfitte stagionali del Crotone, è sempre tra i migliori in campo. Fuori nel finale per un colpo, squali col fiato sospeso.

(dall'87' Rojas s.v.)

Simy 6,5 - I suoi novanta minuti più recupero, nel complesso, non sarebbero positivi. Però trova quasi dal nulla il centro del 2-1, che vale un finale da partita vera per i suoi.

Allenatore: Stroppa 6 - Costretto a rinunciare a Riviere per infortunio, torna con l'attacco Simy-Messias e predilige la quantità a centrocampo. La marcatura a tutto campo di Marrone su Vlahovic sembra funzionare, ma non appena il Crotone lascia uno spazio viene punito, e da lì si fa tutto più difficile. Il colpo di testa di Simy a metà ripresa però riapre totalmente i conti, e mette pepe sul finale di partita. Per sua sfortuna, però, non basta: il finale dei suoi è arrembante ma non all'arma bianca.