Le pagelle del Manchester City - Cancelo piede fatato, Bernardo Silva torre che non ti aspetti

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-MANCHESTER CITY 0-2 - 29' Bernardo Silva, 65' Gabriel Jesus

Ederson 6.5 - Serata tranquilla fino ai minuti di recupero quando anche lui ha la possibilità di contribuire al successo con una parata su Wolf.

Walker 7- Ara la fascia destra e dà un contributo importante alla manovra. Notevole anche nei contrasti.

Ruben Dias 7 - Regista aggiunto. È il giocatore che tocca più palloni (132) e non ne sbaglia quasi nessuno. In più annulla qualsiasi velleità avversaria.

Laporte 7 - Nella clamorosa striscia vincente del City lui ha un ruolo marginale, essendo finito dietro nelle gerarchie di Guardiola. Ha l'occasione questa sera per conquistare punti e ci riesce piuttosto bene, rendendo inoffensivo l'attacco tedesco.

Joao Cancelo 7.5 - La sua crescita al Manchester City è esponenziale. Disegna due traversoni che portano ad altrettante reti. Con la collaborazione dei difensori del Gladbach che non riescono a prendergli le misure, il portoghese ringrazia e fa vedere in Eurovisione cosa può fare col suo destro delicato.

Gundogan 7 - Fondamentale in fase di contenimento: pressa costantemente inducendo all'errore gli avversari. In uno di essi Bensebaini consegna un pallone a Gabriel Jesus che poteva essere letale.

Rodri 6.5 - Detta i tempi della squadra e lo fa come al solito con grande ordine e precisione. Pasticcia nel finale quasi causando l'1-2.

Foden 6 - Qualche buon inserimento non accompagnato da altrettanta precisione. (Dall'80' Ferran Torres sv).

Sterling 5.5 - Nel primo tempo è quello che fa più casino nell'area avversaria, ma è più fumo che arrosto perché nei fatti non tira mai in porta. (Dal 69' Mahrez 5.5 - Spreca un paio di occasioni che possono chiudere definitivamente la qualificazione).

Gabriel Jesus 6.5 - Ha il merito, non da poco, di chiudere la contesa con un colpo di grande opportunista dell'area di rigore. Basta e avanza per cancellare buona parte di partita al di sotto degli standard e un'occasione da gol sprecata in modo fantozziano. (Dall'80' Aguero sv).

Bernardo Silva 7.5 - Dall'alto del suo metro e 73 centimetri prende il tempo a Elvedi e incorna per lo 0-1. Non contento sempre di testa sforna l'assist per il raddoppio. La torre che non ti aspetti.

Allenatore Pep Guardiola 7 - Riesce a fare esattamente la partita che voleva. Il piglio dell'incontro sin dall'inizio, un controllo totale e una difesa che non lascia passare nulla e non a caso non incassa reti in Champions da 616 minuti. 19°successo consecutivo per il suo City, una macchina a oggi perfetta.