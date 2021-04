Le pagelle del Milan - Hauge torna... in auge. Theo, errore imperdonabile

MILAN-SAMPDORIA 1-1 - 57' Quagliarella, 87' Hauge

Donnarumma 6 - Non si può aspettare l'harakiri di Théo Hernandez in occasione di Quagliarella, anche se non ne esce benissimo dal suo pallonetto. Ma nel primo tempo è provvidenziale su Thorsby.

Saelemaekers 5 - Per la prima volta titolare nel ruolo per il quale era stato acquistato deve togliersi di dosso un po' di ruggine. Ma nel frattempo Damsgaard lo mette in difficoltà, al punto da costringerlo a spendere un cartellino giallo. (Dal 46' Kalulu 5.5 - Poco meglio del predecessore, se non altro per aver dato qualcosa in più in fase di spinta, ma è davvero poco preciso).

Kjaer 6.5 - Anche in un pomeriggio storto il danese gioca comunque una buona partita, scongiurando in più di un'occasione nel primo tempo delle situazioni pericolose.

Tomori 6.5 - Come Kjaer si salva nel disastro quasi generale. Grande tempismo negli interventi, sempre sul pezzo.

Théo Hernandez 4 - Nel primo tempo si distingue per un intervento incredibile su Damsgaard. Rovina la partita servendo un incomprensibile assist per Quagliarella.

Kessie 6 - Anche l'ivoriano sembra iniziare ad esaurire le pile. Non basta la sua straripante fisicità, stavolta i contrasti li vincono quasi sempre i sampdoriani. Sale in cattedra nel finale, dando il pallone del pari ad Hauge. Perde l'attimo nel recupero quando ha la palla del 2-1.

Bennacer 5 - Ne azzecca davvero poche. Ancora lontano dalla condizione migliore, perde spesso il confronto con l'avversario. (Dal 60' Tonali 6.5 - Nota positiva del pomeriggio rossonero. Dà ordine a centrocampo ed è anche prezioso nel recuperare palloni).

Castillejo 5 - Corsa e generosità, qualche buon pallone recuperato. Ma davanti è sempre la stessa storia: troppo leggerino, mai pericoloso. (Dal 74' Hauge 7 - Un gol capolavoro che evita al Milan l'ennesima sconfitta casalinga. Un guizzo come ai primi tempi, quando sorprese l'Italia calcistica).

Calhanoglu 5 - Torna dalla settimana internazionale dove con la Turchia ha segnato 2 reti e servito 3 assist in 3 partite. Un buon auspicio dopo le opache prestazioni in rossonero. Invece non trova quasi mai lo spunto se non nel finale, quando Hauge trova il pari.

Krunic 5 - Pioli lo preferisce a Rebic, ma il bosniaco non ripaga la fiducia. Generoso ma praticamente nullo nell'apporto offensivo. (Dal 60' Rebic 6 - Sgomita molto, fa un po' di casino davanti, lotta. E gli si perdona qualche pallone perso di troppo).

Ibrahimovic 5 - Troppo solo in avanti, i difensori della Samp lo fermano senza dover nemmeno usare le maniere forti: basta un'applicazione perfetta e scientifica del fuorigioco, dove lo svedese cade continuamente.

Allenatore Stefano Pioli 5.5 - Le mosse Saelemaekers e Krunic non pagano. Si soffre dietro e manca profondità davanti. La mossa Hauge paga nel finale ma la squadra non riesce a sfondare nemmeno giocando in superiorità numerica per mezz'ora.