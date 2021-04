Le pagelle della Sampdoria - Quagliarella come Re Mida, ingenuità grave di Adrien Silva

MILAN-SAMPDORIA 1-1

Marcatori: 57' Quagliarella, 87' Hauge

Audero 6 - Il Milan calcia verso la sua porta per la prima volta in occasione del gol di Hauge, non convince la sua uscita in quell'occasione. Si riscatta due minuti dopo con una grande parata su Calhanoglu.

Bereszynski 6,5 - Veniva dal tour de force con la propria nazionale, sicuramente non accusa la stanchezza. Quasi un'ala aggiunta nel primo tempo, nel secondo anche vista l'inferiorità numerica serra le fila in fase difensiva.

Tonelli 6,5 - Non si prende la scena come il compagno di reparto ma è una buona gara la sua, bene in marcatura su Ibrahimovic nel primo tempo e soffre pochissimo lo svedese.

Colley 7 - Un momento di incertezza dopo un colpo subito, per il resto una partita senza grossi affanni ma molto precisa. Ottima la coppia con Tonelli senza mai concedere spazi agli avanti avversari. Anche un salvataggio sulla linea nella sua gara.

Augello 6 - Lascia i compagni con il fiato sospeso nella fase finale del primo tempo nello scontro con Ibrahimovic ma giusto non assegnare il penalty ai rossoneri, per il resto non rischia praticamente nulla sulla sua corsia di competenza con un Castillejo mai in partita. (Dal 90' Yoshida sv).

Candreva 6,5 - Corre tanto e bene, quando ha spazio finisce per creare sempre grattacapi in una corsia dove ha Hernandez come avversario. Qualche battuta di piazzati da rivedere ma è un cliente scomodo per il Milan. (Dal 90' Verre sv).

Thorsby 6,5 - E' l'uomo ovunque di Claudio Ranieri. Lo trovi un minuto prima a impensierire di testa Donnarumma in area di rigore avversario ed in minuto dopo nella propria area a chiudere gli spazi per gli attaccanti rossoneri. Cala leggermente nel finale.

Adrien Silva 4,5 - Da un calciatore dai suoi trascorsi non ci si aspetta un'ingenuità del genere. Un buon inizio, tanti palloni giocati ma dopo il vantaggio di Quagliarella commette un fallo inutile da ammonito lasciando i suoi in inferiorità numerica.

Damsgaard 5,5 - Stavolta non ruba l'occhio come gli capita spesso di fare, a San Siro prova a rendersi pericoloso soprattutto nella prima metà di gara ma la difesa rossonera riesce spesso a chiuderlo. (Dal 90' Leris sv).

Gabbiadini 6,5 - Conferma il buon momento, è suo il primo vero squillo verso la porta di Donnarumma in apertura di gara. Si muove al fianco del capitano, con il suo mancino sa come rendersi pericoloso. (Dal 63' Askildsen 6 - Non è Adrien Silva ma si sacrifica nella fase di maggior sofferenza).

Quagliarella 7 - Serviva un colpo dei suoi per sbloccare questa partita, sfrutta come meglio non poteva l'assist involontario di Hernandez. Un tiro, un gol e doppia cifra in campionato. Ranieri non può chiedere di più al suo capitano. (Dal 84' Keita sv).

Claudio Ranieri 6,5 - Stava per riuscire il colpaccio ai blucerchiati, schiera in campo una Sampdoria aggressiva che soprattutto nel primo tempo anestetizza ogni tentativo di manovra da parte del Milan. Pressione alta e vantaggio meritato con Quagliarella, probabilmente attarda qualche cambio ma è frutto del suo lavoro la personalità con il quale i blucerchiati si sono presentati a San Siro.