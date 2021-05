Le pagelle del Parma - Gervinho invisibile, stecca anche Kucka. Sepe insicuro

vedi letture

TORINO-PARMA 1-0

Marcatori: 63’ Vojvoda

Sepe 5 - Un paio di uscite da brivido con cui per poco non regala gol al Torino nel primo tempo e poco altro. Torna titolare dopo un paio di panchine e la ruggine si fa sentire, come si nota in un paio di interventi molto difficoltosi. In occasione del gol di Vojvoda resta un po’ nella terra di nessuno, senza sapere se uscire in presa bassa o restare in porta e viene punito dl tap-in dell’esterno del Torino.

Laurini 5.5 - Ansaldi è un cliente scomodo e il francese viene messo in difficoltà quando l’argentino spinge sulla sinistra. Si propone diligentemente in avanti e ad inizio partita serve un bellissimo cross per Cornelius che incorna di testa ma non trova la porta. Si fa saltare con troppa facilità da Ansaldi in occasione del gol di Vojvoda. Dal 75’ Busi sv

Dierckx 6 - Confermato al centro della difesa del Parma dopo la partita con il Crotone, il giovanissimo belga ha un cliente scomodissimo come Belotti da marcare ma sin da subito dimostra di non soffrire l’esperienza dell’attaccante della Nazionale. Un paio di colpi proibiti in pochi minuti, con cui si guadagna un giallo, e tante buone coperture di testa sui palloni alti. Esce all’intervallo per l’ammonizione ricevuta. Dal 46’ Gagliolo 6 - Il suo ingresso oscura un po’ di più Sanabria. Non ha colpe evidenti sl gol subito, ci prova con qualche offensiva nel finale.

Bruno Alves 5.5 - Torna titolare dopo tantissimo tempo, il capitano del Parma regge nel confronto contro Sanabria, e a livello aereo non ha avversari. Male in occasione del gol che sblocca la gara, con poca reattività non capisce il pericolo e il Toro si incunea in area.

Pezzella 5.5 - Frizzante sulla sinistra, ingaggia un bel duello con Vojvoda, con cui si “allaccia” in un paio di circostanze. Buona gamba e un paio di incursioni interessanti in avanti, ha però grandi colpe nel perdersi Vojvoda nel gol che sblocca la gara.

Grassi 5.5 - Buon lavoro in fase di recupero, si vede meno nella metà campo avversaria ma nel complesso non demerita. Cala nella ripresa dove il Torino mette una foga agonistica diversa. Dal 75’ Brunetta sv

Brugman 6.5 - Ottimo inizio dell’uruguaiano, che tocca tantissimi palloni cercando di tenere alto il baricentro del Parma. Sue un paio di palle in profondità niente male a tagliare in due la difesa del Torino, calcia per primo in porta senza però impensierire più di tanto Sirigu. Si arrende poco dopo la metà del primo tempo per infortunio, l’ennesimo della stagione del Parma. Dal 32’ Kurtic 5.5 - Passo lento, si vede poco e soprattutto nel secondo tempo viene continuamente saltato da Lukic e Baselli.

Hernani 5.5 - Scambia più volte con Pezzella ma non si fa vedere con costanza negli ultimi venticinque metri. Si preoccupa più della fase difensiva dei suoi, preoccupato da Lukic e dalle incursioni di Baselli. Dall’84’ Pellè sv

Kucka 5 - Piuttosto in ombra, lotta alla grande cercando spizzate e palloni sporchi da cedere a Cornelius ma nonostante le sportellate non trova il passaggio o la giocata vincente. Stecca anche lui questa sera.

Cornelius 5.5 - Tante sportellate, tanto lavoro sporco spalle alla porta e anche un paio di tentativi pericolosi verso la porta: bella la girata di testa con cui sfiora la rete ad inizio gara, si sacrifica moltissimo ma soprattutto nel secondo tempo sparisce.

Gervinho 4.5 - Impalpabile per novanta minuti. Non combina nulla.

Allenatore: Roberto D'Aversa 5 - Il Parma scende in B dopo tre anni al termine di una stagione disastrosa. Anche questa sera la squadra sembra aver mollato da tempo, con una ripresa non degna del massimo campionato italiano dopo una prima frazione gagliarda. La sensazione è che le ultime quattro gare restanti saranno per certi versi agoniche.