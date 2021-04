Le pagelle del Sassuolo - Berardi spacca la partita, Chiriches perfetto in difesa

vedi letture

Sassuolo-Fiorentina 3-1

Consigli 6,5 - Due interventi decisivi nel primo tempo, prima su Castrovilli poi su Biraghi. Non può nulla sulla magia di Bonaventura.

Müldür 6 - Nel primo tempo soffre tantissimo sulla sua fascia, con la Fiorentina che riesce a sfondare senza problemi. La musica cambia nettamente nella ripresa. (Dall'86' Marlon S.V)

Chiriches 7 - Fa a sportellate con un colosso come Vlahovic e ne esce vincitore. Un'impresa decisamente non facile.

Ferrari 6 - Qualche difficoltà di troppo nel primo tempo, quando è costretto a rincorrere i viola in contropiede. Tutto decisamente più facile nella ripresa.

Rogério 5,5 - Poco preciso, da un suo passaggio sbagliato nasce il contropiede viola che porta al gol di Bonaventura. (Dal 46' Kyriakopulos 6 - - Entra bene in partita, poi il Sassuolo ribalta la gara e la difesa neroverdi non corre più rischi.)

López 6,5 - Un po' in ombra per larghi tratti di partita, poi trova un angolino fantastico dal limite dell'area di rigore e chiude la partita.

Obiang 6,5 - Da un suo lancio perfetto arriva il primo rigore per il Sassuolo, quello che dà il via alla rimonta neroverde.

Traorè 5,5 - Ha una grande occasione per segnare ma viene fermato dal sempre attento Dragowski. Non basta però per conquistare la sufficienza. (Dal 46' Berardi 7,5 - Entra in campo e in pochi minuti segna una doppietta dagli undici metri. Entrambe le conclusioni, seppur diverse, sono perfette. E sono 101 reti con la maglia del Sassuolo)

Djuricic 5,5 - Tanto fumo, poco arrosto. Prova a sfondare per vie centrali, ma viene sempre fermato dalla retroguardia viola (Dal 46' Defrel 6 - Si muove bene, anche se non arriva alla conclusione )

Boga 5,5 - Fa vedere qualcosa nel primo tempo, male nella ripresa quando la sua squadra crea e segna.

Raspadori 6,5 - Ottimi movimenti, guadagna il secondo calcio di rigore per il Sassuolo. (Dal 76' Locatelli S.V)

Roberto De Zerbi 7 - Nel primo tempo il suo Sassuolo lascia troppo spazio alle ripartenze viola. Tre cambi ad inizio ripresa e la squadra cambia volto e in pochi minuti ribalta la gara.