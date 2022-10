Le pagelle del Torino - Pellegri si ricorda di essere un bomber. Schuurs novello Bremer

Milinkovic-Savic 6,5 - Chiamato in causa da Tounkara risponde presente senza incertezza. Non si può dire lo stesso per il gioco con i piedi che qualche volta fa correre brividi freddi lunga la schiena di Juric. Compie un'altra parata degna di nota contro Beretta, il clean sheet fa ben sperare.

Schuurs 7 - È il migliore del reparto e forse anche dell'intera partita, puntuale nelle chiusure e protagonista anche in qualche sortita offensiva. Impreziosisce la prestazione con un gol da centrocampista fortemente voluto dopo uno scambio "alla brasiliana" con Vojvoda. Può essere il nuovo Bremer di questo Torino.

Buongiorno 6,5 - Responsabilizzato dalla fascia si preoccupa principalmente di concedere meno spazio possibile ai vispi attaccanti del Citta. Bella la chiusura in spaccata su Beretta nel secondo tempo.

Zima 6,5 - Qualche disattenzione permette agli attaccanti del Cittadella di trovarsi in condizione di far male. Poi nella ripresa cresce insieme al resto della squadra e chiude mettendo la testa nel 4-0 che però è difficilmente assegnabile vista la conclusione "a due" con Vlasic.

Singo 6 - Alterna le consuete galoppate a strafalcioni tattici che gli avversari non sfruttano. Contro il Cittadella era lecito aspettarsi qualcosa di più. Dal 72' Lazaro 6 - Entra e il Torino segna due gol. Non è merito suo, ma dà una mano nel momento in cui salgono i giri granata.

Ricci 5,5 - Dare ritmo è un'altra cosa ma quanto meno è sempre nel vivo dell'azione granata. Qualche errore quando è in possesso palla va di pari passo con una condizione atletica che non sembra ancora aiutarlo a rendere al massimo. Dal 73' Adopo S.V..

Lukic 6 - Un po' in ombra rispetto ad altre volte, dà mano in interdizione senza farsi vedere in zona offensiva.

Vojvoda 7 - Dopo un primo tempo timido trova nella ripresa l'imbucata giusta quando lancia in mezzo la palla che poi permette a Pellegri di segnare il 2-0. Poi sale in cattedra con un colpo di tacco spettacolare che mette in porta Schuurs in occasione del 3-0.

Vlasic 6 - Nascosto nei meandri di una partita che non lo esalta si fa vedere quando condivide il quarto gol con Zima facendo praticamente da ponte per il colpo di testa del compagno. Dall'81' Garbett S.V..

Radonjic 7 - Parte in versione diesel ma la prima accelerata lo porta a scaricare tutta la potenza nella porta di Maniero: un gol bello quanto utile. In occasione del secondo gol impreziosisce l'azione con un bel colpo di tacco. Dal 62' Karamoh 5 - Si fa ricordare per un tiro alle stelle e per un controllo scivolato da ottima posizione. Un'altra mezz'ora gettata alle ortiche.

Pellegri 7 - Per tutto il primo tempo si sbatte senza successo per trovare un'occasione utile per segnare. Poi si ricorda cosa vuol dire essere bomber e alla prima palla buona, salta Maniero con un tocco delizioso e segna il 2-0 che ha il sapore della liberazione. Dopo gol contro il Palermo, la Coppa Italia gli porta bene. Dal 73' Seck 5,5 - Poco da segnalare. Nonostante dopo il suo ingresso il Toro segni due gol, lui non partecipa alle azioni vincenti.

Ivan Juric 6,5 - La sua squadra inizia in versione bloccata e nemmeno il primo gol di Radonjic libera la maggiore qualità granata. Poi nella ripresa i nervi si sciolgono e, grazie anche al gol di Pellegri, il Toro si lascia alle spalle qualche fantasma. Anche se rischia qualcosa di troppo contro la 14esima della Serie B, il poker finale rappresenta la reale distanza tra le due squadre.