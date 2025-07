Ufficiale Pontedera, tesserato il giovane terzino del Torino Gueye: arriva in prestito

Prima esperienza fra i grandi per il giovane difensore Ousmane Gueye. Dopo le esperienze nelle giovanili di Pisa (24 gare), Reggiana (11 presenze e un gol) e Torino (10 gare con l’Under 18) per il calciatore italiano d’origine senegalese c’è l’approdo in Serie C con il Pontedera. Questa la nota del club toscano:

"L'US Città di Pontedera comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Torino FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ousmane Gueye.

Gueye, terzino classe 2006, è un prodotto del settore giovanile del Pontedera, avendo militato nelle formazioni Under 14 e Under 15 granata. Nel suo curriculum esperienze anche nelle giovanili di Pisa, Torino e Reggiana".