Le pagelle del Torino - Sanabria torna al gol, Zapata ancora MVP. Adams, che impatto

Risultato finale: Hellas Verona-Torino 2-3

Milinkovic-Savic 6 - Ha poco da intervenire, si gode una serata tranquilla. Sulla perla di Kastanos è esente da colpe.

Walukiewicz 6,5 - Dalla sua zona non si passa. Intercetta tanti palloni e si spinge anche fino a dentro l'area di rigore del Verona in fase di sviluppo. Dall'82' Dembelé s.v.

Maripan 6,5 - L'azione del Torino parte sempre da lui. Tocca tanti palloni in fase di costruzione e non lascia niente in difesa. Ha già convinto Vanoli.

Masina 5,5 - Ordinaria amministrazione dietro per oltre novanta minuti, poi con un erroraccio regala la rete del 2-3 al Verona. Condisce comunque la sua prestazione con la bella palla in verticale che fa partire l'azione dell'1-0 di Sanabria.

Lazaro 6 - A tratti un fattore positivo, ma a volte sbaglia pure. Qualche pallone perso di troppo nella sua serata, ma anche l'assist per la rete realizzata da Zapata.

Ricci 6,5 - Versione Nazionale. Impeccabile in possesso e senza palla, con una grande visione di gioco e la solita vigoria nei contrasti. Dal 92' Njie s.v.

Tameze 6,5 - E' vero, può giocare anche da difensore e l'ha fatto bene. Ma stasera dà un'ulteriore conferma del fatto che se piazzato a centrocampo può essere davvero un uomo capace di fare la differenza. Esce lui, infatti, e la sua mancanza in mezzo al campo si sente. Dal 68' Linetty 5,5 - Non convince ancora, è un po' frettoloso col pallone tra i piedi.

Ilic 6,5 - Nel calcio di Vanoli le mezzale sono chiamate a un lavoro dispendioso e lui non si sta tirando indietro. Combinandoci anche parecchia qualità nelle giocate. Dal 68' Gineitis 6 - Fa il suo, senza infame e senza lode, in un finale di gestione.

Sosa 6 - Il Toro gioca di più sull'altra corsia e stessa cosa vale per il Verona. Così lui è chiamato a un lavoro scolastico. Forse qualche insidia in più per la difesa avversaria dai suoi cross ce l'aspettavamo.

Sanabria 6 - Scelto un po' a sorpresa, dà ragione a Vanoli facendo gol dopo meno di dieci minuti. Certo, poi sbaglia anche un calcio di rigore e di questo il voto ne risente, ma il ritorno da titolare coincide con il ritorno al gol sei mesi dopo l'ultima volta ed è comunque una bella serata. Dal 68' Adams 7 - Entra e segna, realizzando la rete che alla fine si rivela decisiva. Che impatto con la partita, che impatto con il Torino, che impatto con la Serie A.

Zapata 7 - In area è semplicemente devastante. Nel corpo a corpo non lo batti mai, sulle palle alte men che meno. Ne sfrutta una e trova un altro gol, di testa, il suo fondamentale migliore. L'MVP è lui.

Paolo Vanoli 7 - Si aspettava una risposta a livello offensivo dai suoi ragazzi e l'ha avuta. Sceglie Sanabria al posto di Adams e la sua decisione viene ripagata dopo appena 10 minuti di partita con la rete dell'ex Roma. Se il Torino è capolista, magari anche solo per una notte, gran parte del merito è suo.