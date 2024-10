Le pagelle dell'Empoli - Esposito illude, Vasquez un muro

Risultato finale: Lazio-Empoli 2-1

Vásquez 7 - Stilisticamente non perfetto ma prende quasi tutto. Prima risponde sulla punizione velenosa di Isaksen, poi in qualche modo allunga in angolo la conclusione di Castellanos. Decisivo in occasione del rigore a ipnotizzare Castellanos.

Goglichidze 5.5 - Insieme a Grassi concede troppi metri a Zaccagni che realizza la rete del momentaneo pareggio.

Ismajli 7 - Perfetto in ogni lettura difensiva. Contiene Castellanos facendolo lavorare lontano dalla porta e concedendogli una sola conclusione dalla distanza.

Viti 6.5 - Fa un’ottima guardia sul centro-sinistra. Viene puntato continuamente da Isaksen ma lui è bravo a contenerlo.

Gyasi 6 - Buon lavoro di contenimento sulla fascia dove operano le due avversarie. Bravo anche le trasformare l’azione in offensiva.

Fazzini 6 - Torna dall’infortunio e non riesce a mostrare tutte le sue qualità. Danza un paio di volte sul pallone ma niente di più. Dal 65’ Henderson 6 - Fa buon filtro in mezzo al campo.

Grassi 5 - In occasione del gol biancoceleste lascia troppo spazio a Zaccagni che è libero di colpire di testa e firmare il gol del pari. Sul secondo gol si fa saltare troppo facilmente da Castellanos.

Anjorin 6.5 - Conferma il suo ottimo stato di forma. Lavora bene tra le linee e spesso si libera al tiro, senza trovare la gioia del gol. Dal 65’ Ekong 6 - Prova in qualche occasione a far risalire la corrente ai suoi.

Pezzella 6.5 - Fa costantemente su e giù sulla fascia mettendo in difficoltà la catena di destra della Lazio. Confeziona il gol del vantaggio, prima recuperando palla e poi servendo l’assist ad Esposito. Ingenuo in occasione del rigore a travolgere Dia. Dal 54’ Cacace 5.5 - Si propone spesso ma con meno qualità rispetto a chi l’ha preceduto. Sul gol della Lazio stringe troppo in ritardo verso il centro.

Esposito 6.5 - Pochi palloni a disposizione ma nell’unico toccato all’interno dell’area avversaria, approfitta della scivolata di Provedel e di testa porta avanti i suoi. Dall’83 De Sciglio sv.

Solbakken 6 - Si propone spesso per legare il gioco dei toscani. Bravo anche nel gol che apre la partita con una buona giocata che libera Pezzella sull’esterno. Dall’83’ Colombo sv.

Roberto D’Aversa 6 - Va ad un passo dall’ennesima impresa stagionale. Va avanti ad inizio partita ma il gol subito a fine primo tempo taglia le gambe ai suoi che concedono un calcio di rigore ad inizio ripresa, poi parato da Vasquez. Nella parte centrale della ripresa la sua squadra alza il muro che Pedro fa cascare a 5 dalla fine.