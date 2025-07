TMW Torino, fatta per Anjorin: all'Empoli anche il prestito di Pellegri e si parla di Pezzella

Il Torino ha piazzato il colpo a centrocampo: è fatta per l'arrivo di Tino Anjorin dall'Empoli. Secondo quanto da noi raccolto, il club granata si è assicurato le prestazioni del centrocampista inglese classe 2001 per una cifra che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. L'operazione non gioverà solo al Torino, che si assicura un rinforzo promettente per la mediana, ma anche al Chelsea di Enzo Maresca. I Blues, infatti, avevano mantenuto una clausola del 40% sulla futura rivendita del giocatore, garantendosi così una significativa percentuale sul trasferimento.

All'Empoli andrà anche il prestito con diritto di riscatto di Pietro Pellegri, che già conosce gli azzurri e pronto a rinnovare il suo contratto, in scadenza, per potersi trasferire in azzurro: Vagnati inoltre vorrebbe inserire nell'accordo un obbligo in cado di promozione. Tra i due club c'è grande feeling e non è detto che non si possano concludere altri affari: si discute anche del possibile passaggio di Giuseppe Pezzella in granata.

L'ex Chelsea, con caratteristiche diverse, andrà a sostituire il partente Samuele Ricci, destinato a diventato un rinforzo di spessore per il Milan di Allegri: operazione in via di definizione. Il Torino intanto continua a trattare anche l'arrivo di Ardian Ismajli, anche lui ex Empoli.