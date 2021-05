Le pagelle dell'Inter - Sanchez MVP, Gagliardini on fire. Pinamonti, che carattere!

Handanovič 5,5 - Non ha tutte le colpe in occasione del gol della Sampdoria, ma è mancata decisamente la giusta reattività. (Dal 46' Radu 6 -Non corre particolari rischi, bravo in un paio di uscite)

D'Ambrosio 6 - Attento e preciso, non viene mai messo in difficoltà.

Ranocchia 6,5 - Torna titolare, guida la difesa in maniera impeccabile. Sfiora anche il gol con una bellissima rovesciata.

Bastoni 6 - Dalle sue parti, la Sampdoria non si vede quasi mai. Una domenica quasi da spettatore.

Hakimi 7 - Il solito treno inarrestabile sulla fascia. Sforna cross su cross, come quello che permette a Sanchez di segnare il suo secondo gol. Non contento, dà il via anche all'azione del quarto gol.

Vecino 6,5 - Martellatore del centrocampo, raddoppia sempre sul portatore di palla. È lui a rubare il pallone ad Augello ad inizio gara dal quale nasce poi il gol di Gagliardini.

Eriksen 6 - Gioca in cabina di regia, detta bene i tempi di gioco senza mai osare più di tanto. (Dal 55' Brozovic 6 - Entra bene in partita, senza troppi squilli visto il risultato già acquisito.)

Gagliardini 7,5 - Partita da incorniciare per l'ex Atalanta. Sblocca subito la gara con un inserimento perfetto in area, poi un assist fantastico per il primo gol di Sanchez. (Dal 61' Barella 6,5 - Entra ed è subito decisivo. Vince un contrasto e serve un assist perfetto per Pinamonti.)

Young 6,5 - Sulle fasce l'Inter fa malissimo alla Sampdoria, con i suoi cross l'ex Manchester United taglia la retroguardia blucerchiata come un coltello nel burro.

Sanchez 8 - Uno dei grandi meriti della coppia Lukaku-Lautaro è quella di tenere in panchina un giocatore come il Nino Maravilla. Due gol per il cileno da attaccante vero, letale quando è in area di rigore. (Dal 55' Pinamonti 7 - Poco spazio in campionato, ma gli bastano pochi minuti per far vedere di che pasta è fatto. Stop e tiro vincente dopo l'assist di Barella. Mentalità da grande giocatore)

Martínez 7 - Ritrova il gol che mancava da tempo e lo fa su calcio di rigore, il primo in questo campionato. (Dal 73' Sensi S.V)

Antonio Conte 7 - Cambiano gli interpreti, la musica non cambia. L'Inter, con diversi giocatori che hanno trovato poco spazio in stagione, gioca bene e travolge la Sampdoria. Il tecnico nerazzurro era stato chiaro: non è un regalo, se giocano dal primo minuto è perché lo meritano. E la gara di oggi conferma le sue parole.