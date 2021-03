Le pagelle dell'Italia - Sensi illumina la scena, Bastoni perde troppi palloni sanguinosi

LITUANIA-ITALIA 0-2

Donnarumma 6 - Cerca di giocare con i piedi anche quando non deve, perché lanciare il pallone sembra quasi vietato. Così dà il la a due possibili pericoli che altrimenti la Lituania non creerebbe mai. Nella ripresa stoppa Eliosius a tu per tu, guadagnandosi la pagnotta.

Toloi 6,5 - Abbastanza solido, anche se è dalla sua parte che qualche volta vanno via i giocatori lituani. Bravo su Cernych a controllarlo a vista, fa una buona figura.

Mancini 6 - Colpisce di testa, più davanti che dietro, anche perché di avversari ne vede pochi.

Bastoni 5,5 - Dalle sue parti non si passa praticamente mai, mette una pezza quando serve tamponare. Quando deve impostare perde due palloni in disimpegno che portano alle due conclusioni lituane.

Emerson 5,5 - Dovrebbe essere l'uomo in più in fase offensiva, prova a calciare dalla distanza per dare un'alternativa a un attacco spuntato (dal 55' Spinazzola 6 - Velocissimo, non gli stanno dietro. Serve un pallone straordinario che Immobile si divora).

Pessina 5,5 - Prende un giallo quasi subito, ma non lo frena più di tanto. È sua l'azione che porta a El Shaarawy un pallone d'oro, ma poco altro (dal 63' Barella s.v.).

Locatelli 6 - Non deve contenere, solo trovare la quadratura in fase offensiva, cosa che gli riesce così così.

Pellegrini 5 - Qualche volta sembra un pesce fuor d'acqua. Senza lode (dal 46' Sensi 6,5 - Ha il merito di sbloccare una partita complicata, poi prova a regalare geometrie)

Bernardeschi 5 - Primo tempo praticamente nullo, ripresa un pelo più frizzante.

Immobile 6 - Nel primo tempo si vede pochino, ha un'opportunità ma finisce in fuorigioco con il movimento. Dopo l'1-0 può andare a segno più volte, ma le sbaglia tutte. La porta si restringe in Nazionale, si salva con il rigore alla fine, ma non è una partita positiva.

El Shaarawy 5 - Sbaglia un gol praticamente fatto, servirebbe toccarla con il piatto, va di esterno. Molto male (dal 46' Chiesa 6 - In due minuti fa più dell'italoegiziano in un tempo, le premesse sono buone, il prosieguo no).

Mancini 6 - Trova il cambio giusto con Sensi, che gli dà brillantezza. Non è l'Italia bella di qualche mese fa.