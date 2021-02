Le pagelle della Juventus - De Ligt e Demiral annullano la LuLa, CR7 ci prova

Juventus-Inter 0-0

Buffon 6 - Come Tom Brady, inseguirà la vittoria in finale a 43 anni. L’Inter fa presenza dalle sue parti, ma non ha miracoli da compiere.

Danilo 6,5 - È il veterano della difesa, ne veste bene i panni. A tratti fa anche il Bonucci, in fase d’impostazione. Certezza.

Demiral 7,5 - Spesso fa, con gran tempismo e spirito di sacrificio, il bersaglio umano sui tentativi di tiro a segno nerazzurro. Chiude ogni pertugio, tappa ogni falla anche solo ipotetica: Lukaku e Lautaro se lo sogneranno stanotte.

De Ligt 7 - Non sarà Chiellini, ma è un gigante anche lui. Eredita il duello con Lukaku, lo regge ad armi pari. A rischio di essere blasfemi: anche meglio.

Alex Sandro 6 - Tempo 25 minuti ed è costretto a spendere un giallo su Hakimi: era diffidato. Quanta fatica per provare a contenere il marocchino, ma i bilanci si tirano alla fine e tutto sommato se la cava.

Cuadrado 6,5 - Primo tempo di sofferenza, nel secondo ha più spazi. Non fatevi ingannare dal fatto che giochi in fascia: è il vero regista della squadra, anche se questa non è una novità. (Dall’80’ Chiellini s.v.).

Bentancur 6,5 - Preciso nelle chiusure, pulito ai tratti dello scolastico in manovra. Il centrocampo dell’Inter era una bella prova, la supera.

Rabiot 6 - Come sopra. Dà continuità alla bella prova contro la Roma, stavolta sbaglia 4 passaggi su 60. Perdonabile.

Bernardeschi 5 - Aiuta ben poco Alex Sandro sul giocatore più pericoloso dell’Inter. In attacco solo sprazzi. (Dal 62’ McKennie 6,5 - È arrivato da outsider, la sensazione è che in bianconero fatichino davvero nel fare a meno di lui).

Kulusevski 5 - Il grande assente nell’attacco bianconero. Primi segnali di vita al 75’ con un’iniziativa delle sue. Troppo tardi e troppo poco. (Dall’87’ Chiesa s.v.).

Ronaldo 6,5 - È in forma, si vede, cerca ancora il gol. Di rapina, di potenza e di classe. Unico appiglio di una Juve accorta ai limiti del catenaccio, trova in Handanovic un muro insuperabile.

Pirlo 7 - Nell’economia dei 90 minuti porta a casa solo uno 0-0, è vero. Nell’economia del doppio confronto, era esattamente il risultato che gli serviva. Lo insegue senza temere l’accusa di allegrismo che pare pendere sulla sua chioma.