Le pagelle della Lazio - Felipe Anderson protagonista, Immobile timbra, Luis Alberto entra bene

Reina 6 - Dimostra ancora una volta di essere un portiere affidabile respingendo con la mano di richiamo una conclusione di Perisic deviata da un compagno di squadra. Spiazzato dal croato sul rigore che porta in vantaggio l’Inter.

Marusic 5,5 - Dimarco gode spesso di troppa libertà sulla fascia di competenza, concede il fondo al suo diretto avversario. Spinge in diverse occasioni ma non incidendo a dovere.

Luiz Felipe 6 - Ha il suo bel da fare nel cercare di arginare l’attaccante nerazzurro. Dopo un inizio difficile prende più sicurezza e disputa una partita senza sbavature.

Patric 6 - Alterna buone chiusure di testa all’interno dell’area a indecisioni come quando si fa saltare da Barella in area oppure quando rischia perdendo il pallone e abbattendo Gagliardini. Nel secondo tempo è più sicuro

Hysaj 5 - Non è al top della condizione, soffre spesso le incursioni di Darmian dalla sua parte. Ingenuo quando dopo un quarto d’ora si fa prendere il tempo da Barella commettendo il rigore che sblocca il punteggio (Dal 66’ Lazzari 6 - Entra subito con grande intensità facendosi vedere in avanti, prezioso anche in fase di copertura).

Milinkovic-Savic 6,5 - La Lazio ha bisogno delle sue giocate e dei suoi colpi e dopo una partita non proprio memorabile, chiude i conti con un terzo tempo eccellente su cross di Luis Alberto.

Lucas Leiva 6 - Non riesce ad arginare le offensive della formazione nerazzurra andando spesso in difficoltà nel primo tempo. Nella ripresa è più preciso (Dall’86’ Cataldi sv)

Basic 6 - E’ la mossa a sorpresa di Maurizio Sarri. Si fa vedere in più di un’occasione all’interno dell’area dell’Inter ma non è fortunato al momento della conclusione (Dal 67’ Luis Alberto 6,5 - Entra e ha tanta voglia di mettersi in mostra. Delizioso l’assist per il 3-1 di Milinkovic-Savic).

Pedro 6 - Si muove bene sull’esterno arrivando anche ad accentrarsi per sfruttare i suggerimenti dei terzini. Ci prova all’interno dell’area ma non riesce a dare forza alla sua conclusione, nel secondo tempo cala di intensità (Dal 75’ Zaccagni sv).

Immobile 6,5 - Dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare anche la nazionale, ritorna in grande stile siglando il gol del pareggio realizzando con grande freddezza un calcio di rigore.

Felipe Anderson 7 - Decisamente ispirato sulla corsia di destra. Svolge anche i compiti dei suoi compagni, recupera palla e accelera con la sua qualità saltando l’uomo e provando a creare pericoli alla difesa avversaria. Segna il 2-1 che fa esplodere di gioia l’Olimpico (Dall’87’ Akpa Akpro sv).

All. Maurizio Sarri 7 - Sorprende tutti schierando dal primo minuto Basic che però ha disputato una buona gara. La sua Lazio rischia qualcosa di troppo in difesa ma poi la capacità di reagire portando a casa tre punti importanti.