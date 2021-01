Le pagelle della Roma - Fonseca si gode il fattore M: Mkhitaryan totale, Mayoral il sostituto

Risultato: Roma – Hellas Verona 3-1

20' Mancini (R); 22' Mkhitaryan (R); 29' Mayoral (R); 62' Colley (H)

Pau Lopez 6 - Per l'estremo difensore di casa poco lavoro: dopo un primo tempo in cui l'inattività è alle stelle, di fatto comincia la sua ripresa raccogliendo dalla rete il pallone colpito da Colley.

Mancini 7 - Si mangia Zaccagni in ogni duello che ci ingaggia contro, impreziosisce la sua serata già dagli albori, sbloccando il match. Non perfetto sul 3-1, ma gli si può perdonare.

Smalling s.v. - La sua partita dura poco più di dieci minuti, finché un infortunio alla gamba sinistra lo mette fuori gioco.

(dal 12' Kumbulla 6 - Partita che per lui conta moltissimo, visto che all'Hellas ci è cresciuto e diventato uomo, guadagnandosi il palcoscenico di Roma. Non sfigura).

Ibanez 7 - Quando si fa male Smalling, passa a fare il centrale dei tre. Non si scompone, anzi: non sbaglia più neanche un intervento, non rinunciando però al suo vigore.

Karsdorp 6 - Fin troppo morigerato rispetto alle sue usanze, l'olandese nel felicissimo primo tempo dei suoi si occupa soprattutto di tenere a bada Lazovic. Ogni tanto avanza anche.

(dall'86' Bruno Peres s.v.)

Villar 6,5 - Vera rivelazione di questa prima parte del campionato per la Roma, anche la sua prima partita nel girone di ritorno conferma l'andamento: pulito, attento, preciso.

(dal 71' Cristante 6 - Entra quando la partita è già ampiamente indirizzata, si limita a sbagliare meno possibile. Poco più che il compitino).

Veretout 6,5 - Sicuramente poteva risultare un filo più preciso in alcune situazioni offensive, ma con altrettanta certezza si può dire che non si sia risparmiato neanche per un attimo.

(dall'86' Diawara s.v.)

Spinazzola 6,5 - Motorino inesauribile, i suoi compagni sanno che a sinistra c'è un appoggio sicuro. Arriva anche una volta davanti a Silvestri, ma gli manca l'istinto del killer.

Pellegrini 6,5 - C'è il suo zampino sia nel primo che nel secondo gol: serve l'assist sulla testa di Mancini, poi è dalla sua splendida volée che il pallone arriva a Mayoral. Unico neo il giallo: salterà la Juve.

Mkhitaryan 7 - Ah, quant'era mancato! Fonseca se ne accorge in occasione del gol del raddoppio, una vera raffinatezza balistica. Totale, in ogni veste: crea, ispira, cuce e segna pure.

Mayoral 7 - Ha l'arduo compito di cancellare l'invadente ombra di Dzeko, e questa sera, c'è da giurarci, nessuno o quasi si sarà accorto dell'assenza. Disturbo decisivo sull'1-0, e gol del tris: si candida a sostituto.

(dall'86' Carles Perez s.v.)

Allenatore: Fonseca 7 - La Roma ci mette un po' ad ingranare le marce a lui più care, e quando lo fa non c'è partita: il Verona viene letteralmente spazzato via nell'arco di appena nove minuti grazie alla potenza di fuoco dei suoi. Il Fattore M (Mancini, Mkhitaryan e Mayoral) gli regala i tre punti ed una notte finalmente serena, del tutto. Neanche il gol di Colley dopo un'ora, infatti, sposta più di tanto gli equilibri di una partita che già all'intervallo era pienamente nelle sue mani.