Le pagelle dello Spezia - Piccoli a segno, la difesa soffre troppo. Agudelo non punge

vedi letture

Provedel 6 - Sulle reti del Napoli non ha colpe visto che arrivano da conclusioni ravvicinate. Limita il passivo nella ripresa sbarrando la strada a Demme.

Vignali 5,5 - Il pomeriggio inizia con un passaggio errato che manda in porta Osimhen ma per sua fortuna il nigeriano calcia sul fondo. Spesso sollecitato come tutta la retroguardia in un pomeriggio difficile.

Ismajli 5 - Osimhen non è un cliente facile. Combatte con tutta l’esperienza che ha ma quando il centravanti partenopeo accelera non riesce a starci dietro. Tiene in gioco Osimhen in occasione del 3-0 partenopeo.

Chabot 5 - Di fisico non fa neanche male ma, come nel caso di Ismajli, non riesce ad arginare la rapidità di Osimhen quando questi parte in campo aperto. Non preciso nei rinvii verso le punte.

Marchizza 5 - Quando i giocatori del Napoli accelerano dalla sua parte va in difficoltà. Perde Politano in avvio e poi Di Lorenzo nell’azione che porta al gol del vantaggio di Zielinski.

Estevez 6 - Fa densità in mezzo al campo lottando contro il centrocampo di qualità del Napoli. Poco movimento invece in fase di costruzione dell’azione. Nella ripresa propizia la rete del 3-1 con un buon colpo di testa che impegna Meret (Dal 77' Acampora sv).

Ricci 5,5 - Viene spesso chiamato in causa dai compagni a costruire l’azione a metà campo ma lo scarso movimento dei compagni lo portano a rallentare l’azione.

Maggiore 6 - Compie buoni recuperi sulla trequarti innescando la ripartenza della sua squadra. E’ però poco preciso in fase di appoggio verso le punte ma la volontà non manca.

Verde 5 - Su quella corsia va in scena il duello tutto partenopeo con Insigne. Viene spesso fermata sul nascere ogni tipo di sua iniziativa palla al piede (Dal 46’ Piccoli 6,5 - Dà verve e riferimenti al reparto offensivo. Sigla il gol del 3-1 con opportunismo).

Agudelo 5 - Il folletto aquilotto si ritrova a combattere contro due colossi della retroguardia del Napoli che non gli lasciano lo spazio per colpire. Pochi spunti anche quando viene allargato a destra (Dal 77’ Saponara sv).

Gyasi 5 - Viene sempre sovrastato da Di Lorenzo dalla sua parte. Non riesce a trovare il guizzo giusto per creare la superiorità numerica. Unico spunto della giornata quando serve l’incornata di Estevez sul gol di Piccoli (67’ Farias 5,5 - Qualche buono spunto ma alla fine non riesce comunque ad incidere).

Italiano 5 - Battuta d'arresto pesante contro un Napoli comunque superiore dal punto di vista tecnico. La scelta di Agudelo falso nove non dà i frutti sperati, come per esempio nel match contro il Milan. La salvezza è ancora da sudare nelle ultime tre gare.