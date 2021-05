Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di lunedì 31 maggio 2021

vedi letture

Mercato e nazionale, questi i temi portanti dei quotidiani in edicola questa mattina. In casa Juventus Allegri è già a lavoro per costruire una squadra in grado di lottare per scudetto e Champions, l'Inter aspetta un'offerta per Hakimi in modo da poter blindare Lautaro Martinez. Lotito ha messo Sarri in cima alla lista delle preferenze, l'ex Juventus tentato dall'esperienza in biancoceleste. Capitolo Nazionale: Mancini chiama 28 giocatori, lascia a casa Kean e si prende qualche ora di tempo prima di tagliare gli ultimi due giocatori e presentare la lista definitiva. Di questo e tanto altro trattano le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 31 maggio 2021, che vi proponiamo di seguito: