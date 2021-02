Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di sabato 20 febbraio 2021

Si avvicina il derby di Milano, una sfida che può diventare decisiva per lo Scudetto. In casa Milan tiene banco la questione Ibra-Sanremo, per l'Inter invece continuano a risuonare le parole di Zhang Senior ed il futuro è più incerto che mai. La Juventus vuole ripartire dopo la brutta prestazione in Champions, il Torino trova la prima vittoria della gestione Nicola e inguaia il Cagliari. Vince anche la Fiorentina: 3-0 contro lo Spezia e sorpasso in classifica. Di questo e tanto altro trattano le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 20 febbraio 2021, che vi proponiamo di seguito: