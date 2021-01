Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di sabato 23 gennaio 2021

vedi letture

Le milanesi in lotta per la vetta. Il Milan sfida l'Atalanta per il titolo di campione d'inverno, l'Inter non vuole mollare e si prepara all'insidiosa trasferta di Udine. E poi il caos Roma e il pareggio del Torino con il Benevento nell'anticipo di ieri sera. Di questo e tanto altro trattano le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 23 gennaio 2021, che vi proponiamo di seguito: