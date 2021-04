Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di venerdì 2 aprile 2021

vedi letture

La preoccupazione per il potenziale focolaio in Nazionale dopo la positività di Bonucci e la furia della Juve per la serata in casa McKennie, ma anche la corte del Manchester City nei confronti di Lukaku e il derby di Torino protagonista nella giornata di campionato che torna dopo la sosta. Di seguito, le aperture dei principali quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 2 aprile 2021: