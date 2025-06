Le sirene Inter per Fabregas, ma i tifosi lo vedono ancora sulla panchina azzurra

Sembrava già tutto definito. Le parole di Cesc prima di “staccare” qualche giorno dopo una stagione intensa e impegnativa. Ma si sa, nel calcio quello che ieri era sicuro oggi lo è un po’ di meno. E così in queste ore – con sempre maggiore insistenza – si rincorrono le voci di un interesse dell’Inter per l’allenatore spagnolo del Como nel caso – molto probabile – di addio ad Inzaghi nelle prossime ore. L’avventura del tecnico nerazzurro, dopo la disfatta di Champions, sembra molto probabile e in pole position gli esperti di mercato indicano proprio Fabregas. Accostato all’Inter con tanta insistenza in queste ore. Fantacalcio ? Fino ad un certo punto anche se il contatto, l’offerta vera, non c’è stata ancora. Ma la tentazione di Marotta – senza Inzaghi in panca – è forte. Tanto più che Fabregas ha fatto non bene, ma benissimo, al suo primo anno di A con il Como.

A Como vivono la situazione con attenzione si, ma anche con la serenità di un allenatore che ha già speso la parola per restare. Fa piacere si che il mister venga accostato ad una delle finaliste della Champions, ma il progetto Como va avanti proprio con Cesc. E proprio poche settimane fa è stato lo stesso allenatore a spiegare che le sue possibilità qui sono ampie, quasi illimitate. Nessun budget imposto dalla società per il mercato e questo per un allenatore è tanta roba. Mentre all’Inter vincoli e limitazioni ci sarebbero più che sul Lario. Il progetto Como al secondo anno in A ha anche una data ed un luogo: Mozzate, 10 luglio. Qui Fabregas ha dato appuntamento ai suoi ragazzi, qui il club lo aspetta.

E se chiamasse l’Inter nelle prossime ore? Cesc finora ha parlato con tanti club, lo ha ammesso lui stesso. Ma l’idea di vederlo lontano da Como e dal suo progetto, ideato e plasmato da lui, sembra poco convincente anche se il richiamo Inter è forte, importante, attrattivo. Una chiamata che non arriva tante volte nella vita di un allenatore. Ma la serenità di Mozzate e del club è difficilmente paragonabile a club anche di prestigio. Insomma, se lusinghe ci saranno i tifosi del Como restano abbastanza certi che il mister resti qui sul lago. Nessuna certezza, ovviamente, ma i supporters azzurri non vedono altro Como il prossimo anno se non con lo spagnolo come condottiero. Sul mercato, finora, nessuna novità significativa: il Como ormai in dirittura d’arrivo per riscattare Valle dal Barcellona e in pressing sempre più insistente con il Real per Nico Paz, da tenere un altro anno a Como per permettere una crescita ancora più importante.