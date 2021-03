Le ultime su Bayern Monaco-Lazio: Inzaghi rinuncia a Immobile, dal 1' Correa e Muriqi

vedi letture

Ribaltare il 4-1 dell’andata, vincere con almeno 3 gol di scarto e volare ai quarti di Champions League. Missione quasi impossibile per la Lazio, soprattutto se l’avversario è il Bayern Monaco campione d’Europa e del mondo in carica. Per la gara dell’Allianz Arena - fischio d’inizio alle 21 - Inzaghi sta pensando però ad un ampio turnover. Su tutti, la possibile assenza di Immobile in attacco. Di seguito tutte le ultime sulla gara:

LE ULTIME SUL BAYERN MONACO – Non vuole lasciare nulla al caso Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, che anche nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League – nonostante la vittoria per 4-1 dell’andata - chiede ai suoi una prova di carattere. Il tecnico, però, potrebbe essere costretto a rinunciare a Neuer, alle prese con il raffreddore, e Coman che soffre di problemi muscolari. Ecco che quindi in porta di apre il ballottaggio con Neuer, comunque favorito, e Nubel mentre in difesa spazio a Pavard, Sule, Boateng e Davies. In mediana agiranno Roca e Goretzka con Sanè, Muller e Gnabry alle spalle di Lewandowski.

LE ULTIME SULLA LAZIO - Per affrontare il ritorno col Bayern, Inzaghi si affida a un mini turnover. La sorpresa più grande è in attacco, dove dovrebbe partire titolare la coppia Muriqi-Correa, con Immobile e Caicedo a riposo per il campionato. In mezzo al campo spazio a Milinkovic, Escalante e Luis Alberto, con Marusic e Fares sui quindi. Dietro torna Musacchio, la cui ultima apparizione fu proprio l’andata con i tedeschi: Acerbi e Radu completano il terzetto davanti Reina