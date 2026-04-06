Lecce-Atalanta 0-3, le pagelle: Krstovic senza pietà, Falcone non basta. Disastro Ndaba
Risultato finale: Lecce-Atalanta 0-3
LECCE
Falcone 6,5 - Paratona su De Ketelaere, si ripete su Krstovic e Ederson. Tiene a galla i suoi finché può, ma non è certo una novità.
Veiga 5,5 - Controlla le iniziative di Zalewski, sulle quali a volte si trova un po' in difficoltà: non trova le contromisure per anticiparlo. Dal 67' N'Dri 5,5 - Impatto zero.
Siebert 5 - Prende in consegna Krstovic, la marcatura non è di quelle particolarmente rigide: gli lascia fin troppo margine d'azione.
Tiago Gabriel 5,5 - Si nutre di duelli individuali, raramente ne esce sconfitto però si fa portare troppo spesso fuori posizione da CDK.
Ndaba 4 - Fa rimpiangere l'assenza di Gallo, gravi responsabili sulle tutte le reti: invece di chiudere l'accesso all'area, spiana la strada.
Ramadani 6 - Poco o nulla da rimproverare sul piano dell'atteggiamento, contrasta con cattiveria e cerca di verticalizzare per le punte. Dal 68' Coulibaly 5,5 - Ingresso a ritmi bassi.
Ngom 5 - Corre per due, ma lo fa spesso e volentieri a vuoto, appresso al palleggio atalantino: alla quantità, non aggiunge qualità.
Pierotti 5,5 - Dentro la partita dall'inizio alla fine, gli manca il guizzo anche se garantisce il solito contributo corposo in fase di copertura.
Fofana 4,5 - Esordio da titolare non indimenticabile. Trequartista di sostanza: rapporto conflittuale col pallone, cestina la prima occasione. Dal 46' Gandelman 5,5 - Inizio incoraggiante, ma si spegne presto.
Banda 5,5 - Argento vivo addosso, svernicia il diretto avversario in velocità ma quando arriva al dunque si perde in un bicchier d'acqua.
Cheddira 5 - Preferito a Stulic nel solito ballottaggio, deve arretrare di parecchi metri per venirsi a prendere palloni giocabili. Non incide. Dal 78' Stulic sv
Eusebio Di Francesco 5 - Pressa in avanti la Dea ma il meccanismo viene scardinato subito, alcune scelte iniziali non convincono: i limiti sono sempre gli stessi.
ATALANTA
Carnesecchi sv - Inoperoso nell'assolato pomeriggio salentino, si gode il primo caldo della stagione come un turista sotto l'ombrellone.
Scalvini 7 - Tanta voglia di rivalsa dopo la terribile delusione in terra bosniaca, scarica la frustrazione nel pregevole gol del vantaggio.
Djimsiti 6,5 - Impedisce la profondità a Cheddira, non va in affanno se viene puntato: transenna la zona centrale rendendola off-limits. Dal 70' Kossounou 6 - Una ventina di minuti, in totale tranquillità.
Kolasinac 6 - Reduce dalle fatiche extra dello spareggio mondiale con l'Italia, la mentalità è da vero highlander: si piega, ma non si spezza.
Zappacosta 6 - La resistenza di Ndaba è tenera come un grissino: potrebbe osare un po' di più, invece si gestisce con intelligenza. Dal 70' Bellanova 6 - Non sfreccia sulla fascia.
De Roon 6,5 - Prende in mano la calcolatrice, sceglie traiettorie di scientifica precisione per i compagni: non sbaglia un passaggio. Dal 64' Pasalic 6,5 - Lucido nelle transizioni, assist per Raspadori.
Ederson 7 - Tiene il baricentro della squadra alto, sprigiona tutti i cavalli del motore nelle rincorse agli avversari: gli manca soltanto il gol.
Bernasconi 6,5 - Connessione fluida con Zalewski, la manovra trova sempre uno sbocco pulito sulla corsia: ne diventa il padrone assoluto.
De Ketelaere 7,5 - Doppietta nella gara d'andata, stavolta glielo nega Falcone ma brilla nelle vesti di uomo assist: visione di gioco sopraffina, mette lo zampino nelle tre marcature.
Zalewski 6 - Vivacizza la manovra nella metà campo altrui, non scende mai di intensità anche se non sempre le scelte sono azzeccate. Dal 63' Raspadori 7 - Partecipa alla festa, mette la ceralacca sulla vittoria.
Krstovic 7 - Non sfrutta un paio di chance, il meglio lo dà spalle alla porta ma poi alla terza non perdona: ex spietato, parecchio rimpianto. Esce tra gli applausi del Via del Mare. Dall'80' Sulemana sv
Raffaele Palladino 7 - Partenza così così, poi trova le frequenze giuste: massimo risultato con il minimo sforzo, partita mai in discussione.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.