Capolavoro di Hermoso e la Roma riprende l'Atalanta: all'Olimpico è 1-1 all'intervallo
L'Atalanta si illude, la Roma la riprende. Hermoso risponde a Krstovic nei primi 45' dell'Olimpico.
Giallorossi che si presentano a una sfida delicatissima dopo le polemiche Ranieri-Gasperini che hanno avvelenato l'ambiente, rendendo la settimana pesantissima. Al punto che anche la Curva Sud ha preso posizione, invitando a remare tutti dalla stessa parte per il bene della Roma.
In campo molto giro palla, soprattutto da parte della Roma (60% di possesso palla) e non troppe emozioni: la sblocca Krstovic, bravo a controllare una verticalizzazione di De Roon e poi a incrociare col destro, andando così in doppia cifra.
Carnesecchi e Svilar compiono una parata provvidenziale a testa: l'atalantino su tiro da distanza ravvicinata di Malen, il serbo neutralizza Ederson ritrovatosi a tu per tu.
Poco prima dell'intervallo, il pari di Hermoso: cross dalla destra di Celi, sponda di testa di Rensch, girata al volo dello spagnolo che supera Carnesecchi. Roba da numero 9 o 10. Invece parliamo di un centrale di difesa.