Krstovic, doppia cifra e spirito da trascinatore per portare l'Atalanta in Europa

Per l'Atalanta è tempo di ripartire in campionato dopo la brutta batosta in Coppa Italia, e il trascinatore di questo rush finale non può non essere Nikola Krstovic: punta che è passata da vice-Scamacca a titolare a suon di grinta. L'ex Lecce è stato protagonista di questo 2026 nerazzurro, arrivando addirittura in campionato alla cosiddetta doppia cifra: un traguardo che lo fa entrare di diritto nella storia.

Nikola Krstovic è l’undicesimo centravanti negli ultimi 42 anni a raggiungere la doppia cifra con l’Atalanta alla sua prima stagione a Bergamo: è il 4° straniero a tagliare questo traguardo dopo Evair, Germán Denis e Duván Zapata.

Per raggiungere tale obiettivo ha impiegato meno tempo (33 giornate) rispetto a Tiribocchi (34), Scamacca (35) e Zampagna (36). In termini di gol siglati nel girone di ritorno però Nikola è al momento a quota 8: solo Retegui, Zapata e Filippo Inzaghi hanno fatto meglio del numero 90 nerazzurro.

Classifica punte atalantine tra doppia cifra e goal nel ritorno

(2025/2026) - Krstović: doppia cifra dopo 33 giornate e 8 gol nel girone di ritorno

(2024/2025) - Retegui: dopo 9 giornate e 13 gol nel girone di ritorno

(2023/2024) - Scamacca: dopo 35 giornate e 7 gol nel girone di ritorno

(2018/2019) - Zapata: dopo 19 giornate e 14 gol nel girone di ritorno

(2011/2012) - Denis: dopo 13 giornate e 4 gol nel girone di ritorno

(2009/2010) - Tiribocchi: dopo 34 giornate e 5 gol nel girone di ritorno

(2006/2007) - Zampagna: dopo 36 giornate e 7 gol nel girone di ritorno

(2000/2001) - Ventola: dopo 28 giornate e 4 gol nel girone di ritorno

(1996/1997) - Inzaghi: dopo 13 giornate e 12 gol nel girone di ritorno

(1992/1993) - Ganz: dopo 20 giornate e 6 gol nel girone di ritorno

(1988/1989) - Evair: dopo 27 giornate e 3 gol nel girone di ritorno