Ufficiale
Lecce, ceduto in Romania il giovane attaccante Kodor. Con il 50% della futura rivendita
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Cessione secondaria in casa Lecce, con la società salentina che ha comunicato ufficialmente la partenza di un giovane attaccante, il centravanti Jason-Patrick Vescan-Kodor (20 anni), dal doppio passaporto rumeno e australiano e capace fino a qui di arrivare in Primavera senza raggiungere la prima squadra.
Vescan-Kodor ripartirà dal Rapid Bucarest, come spiegato nella nota della sua cessione che ricorda anche come il Lecce si garantisca comunque la robusta percentuale del 50% sulla futura rivendita: "L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jason Vescan-Kodor al FC Rapid 1923, riservandosi il 50% sulla futura rivendita e il diritto di prelazione".
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