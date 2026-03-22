Live TMW Lecce, Falcone: "Il mio sogno è giocare per la Roma. Italia? Mai cercato da Gattuso"

Al termine di Roma-Lecce, è il leccese Falcone a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

20.50 - Inizia la conferenza stampa.

C'è un pizzico di rammarico? L'azione del gol?

"Prima cosa: belli, bravi, grandi ragazzi... ok, ma zero punti. Devi fare punti anche contro le big e oggi potevamo farlo. La Roma non era al meglio, c'è amarezza. Continuiamo a dire di ripartire dalla prestazione, ma servono punti. Sul gol si poteva fare meglio. Quando manchi nei dettagli, le grandi squadre ti puniscono".

La mancata convocazione in nazionale?

"Mai stato contattato da niente e da nessuno, neanche una presunta cena. Non ne faccio un dramma, mi va bene: sono focalizzato sul Lecce".

Emozioni?

"Ieri ero tranquillo, pensavo di aver superato l'emozione. Oggi invece avevo lo stomaco chiuso, in questo stadio avrò sempre un sentimento particolare. Darò però sempre una mano alla squadra".

Sulla mancata chiamata dall'Italia, potevi forse fare qualche scelta diversa?

"Forse sì, ma io ho il mio percorso: sono arrivato in Serie A a 27 anni e per me è tanta roba esserci ancora. Forse, Gattuso ha preferito questa cosa: Meret merita di essere lì. Non faccio un dramma, ma mi sarebbe piaciuto andarci".

Ce l'hai il pensiero di venire qui a giocare per la Roma?

"I tifosi leccesi sanno la mia fede e ogni volta mi augurano di esaudire il mio sogno: sono fantastici. C'è e ci sarà, per me il sogno della vita è giocare per la Roma, non c'è Real Madrid che tenga: me lo devo però meritare con la maglia del Lecce".

20.57 - Termina la conferenza stampa.