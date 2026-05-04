Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Lecce, Sticchi Damiani: "Sfatiamo il tabù dei soli stranieri in Primavera. Uomo mercato? Ne dico due"

Lecce, Sticchi Damiani: "Sfatiamo il tabù dei soli stranieri in Primavera. Uomo mercato? Ne dico due"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 22:32Serie A
Gaetano Mocciaro
fonte da Roma, Niccolò Ceccarini

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è intervenuto al Gran Gala del Calcio organizzato da ADICOSP. Ecco le sue parole:

Sulla corsa salvezza
"Sarebbe fondamentale. Il Lecce non ha una storia di una Serie A consolidata negli anni. Per la prima volta siamo riusciti a fare 4 anni in Serie A, sarebbe clamoroso arrivare a 5, migliorando questo record".

Sul lavoro di Eusebio Di Francesco
"Sì, c'è un dato: Di Francesco ha ottenuto 5 punti in più. dell'anno scorso, giunti a questo punto della stagione. Poi le dinamiche del campionato possono dire che non sono sufficienti, però intanto oggi questo è un dato e io sono molto contento. Siamo un gruppo che non si è mai risparmiato, forse per strada ha perso un po' di qualità a causa degli infortuni, lo ribadiamo poco, ma noi abbiamo perso Berisha per tutta la stagione molto presto, anche Sottil, Camarda, quindi una squadra che a un certo punto ha dovuto fare anche di necessità virtù".

Si aspettava che la Fiorentina riprendesse la sua corsa perché per un certo momento sembrava fosse quella destinata a retrocedere
"Ha un organico davvero troppo più forte delle altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere. Però nonostante tutto va apprezzato il percorso perché quando ci sono queste stagioni maledette ci sta che finiscano male, invece la grande forza della Fiorentina è stata quella di invertire una tendenza che in alcuni casi non riesci a invertire".

Sul mercato: Chi è il prossimo giocatore che il Lecce riuscirà a far emergere come un prospetto che farà venire l'acquolina in bocca a tutti i grandi club italiani e non solo?
"È un po' la storia di questi anni, grazie al grande lavoro di Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera, delle loro ottime intuizioni. In questo gruppo abbiamo un difensore centrale che è praticamente un 2005 perché è un dicembre 2004, che è Tiago Gabriel che sta facendo un campionato straordinario. Ma anche Pierotti se decide di fare quel passo che lui ha per caratteristiche, struttura, forza e gamba, è un giocatore importante".

Con la Juve si entrerà in un nuovo "Via del Mare", lo possiamo definire così?
"Sono molto felice di questo obiettivo raggiunto insieme alle istituzioni, una collaborazione che ha funzionato tra il club e le istituzioni, ci tenevamo tantissimo a che si potesse fare questo regalo ai tifosi del Lecce. Lo stadio ormai è nel pieno dei lavori e a ottobre sarà integralmente coperto, è un altro grande step che per la storia del nostro club non è un passaggio banale, unito al centro sportivo di proprietà che da quest'anno ospita la prima squadra, anche se ancora non è completo".

La Primavera del Lecce può rappresentare una delle società che traino per ringiovanire le rose delle squadre di Serie A e per lanciare questi ragazzi che dimostrano tanto?
"Noi abbiamo dimostrato di non avere paura a gettare nella mischia giocatori giovani, facciamo l'esempio di Camarda che è un 2008 e quest'anno ha giocato tanto con noi prima dell'infortunio. Sulla Primavera sono molto contento che quest'anno abbia raggiunto i 50 punti, una salvezza con grande anticipo e oggi in queste due ultime giornate della fine del campionato la possibilità di essere addirittura a ridosso delle squadre che disputeranno il poule scudetto, un risultato enorme per cui va fatto i complimenti all'area tecnica che ha costituito un'ottima squadra, al mister Schipa e a tutto il gruppo di lavoro".

Ancora sulla Primavera
Sono felice che stasera viene premiato il nostro capitano della Primavera che è un calciatore italiano, così smentiamo il famoso tabù che nella Primavera del Lecce giocano solo stranieri, era un percorso quello iniziato alcuni anni fa in cui la componente degli stranieri era anche legata al fatto che venivamo da anni di C, e quando in C un club non ha un grande blasone i giovani vengono letteralmente presi e portati via da altri club. E quindi ci siamo portati con poco materiale, con poca qualità su cui ripartire, invece in questi anni si è fatto il lavoro anche sui giovani salentini che arrivano piano piano a giocare in Primavera e quindi il premio di questa sera mi fa particolarmente piacere perché guarda un altro step importante della nostra Primavera".

Su Malagò
"Lo conosco da tantissimi anni, a prescindere dal calcio e so le sue qualità di manager e di persona in grado di dare nuova linfa a questo movimento. Non sono nemmeno affezionato molto ai processi a cui ho assistito dopo l'eliminazione dell'Italia al Mondiale, perché poi questo è un Paese in cui per un rigore sbagliato si vuole a tutti i costi non solo trovare il colpevole, ma vedere delle criticità che c'erano già prima e sono estremizzazioni che a me non piacciono. Ripartiamo, se riusciremo, da Malagò, sapendo che però ci sono delle criticità che esistono del tempo, che non c'è la bacchetta magica, però se vogliamo lavorare sul calcio italiano e sui giovani italiani gli strumenti ci sono. La legge Melandri non è stata mai attuata nella parte in cui c'è una componente premiale che viene data alle squadre che fanno giocare i giovani italiani. Quella componente premiale è stata distribuita con i soliti criteri dell'audience, della presenza nello stadio, della storia. Quindi sottratta a chi aveva il coraggio di far giocare i giovani. Penso che sia più importante riflettere su questo che non su un rigore sbagliato a Zenica".

Articoli correlati
Lecce, Sticchi Damiani sui fischi a Gallo e Cheddira: "Chi non rende andrebbe incoraggiato"... Lecce, Sticchi Damiani sui fischi a Gallo e Cheddira: "Chi non rende andrebbe incoraggiato"
Lecce, Sticchi Damiani: "Dobbiamo recuperare i punti persi col Parma: quota salvezza... Lecce, Sticchi Damiani: "Dobbiamo recuperare i punti persi col Parma: quota salvezza sarà alta"
Sticchi Damiani: "Non è stato il solito Lecce, facciamo autocritica per evitare altre... Sticchi Damiani: "Non è stato il solito Lecce, facciamo autocritica per evitare altre gare così"
Altre notizie Serie A
Vanoli: "Quando sono arrivato erano tutti spaventati. Percorso importante, manca... Vanoli: "Quando sono arrivato erano tutti spaventati. Percorso importante, manca un punto"
Fiorentina, Fagioli: "Sto benissimo a Firenze" Live TMWFiorentina, Fagioli: "Sto benissimo a Firenze"
Fiorentina, Vanoli: "Chiediamo scusa ai tifosi. Dobbiamo chiudere il discorso salvezza"... Live TMWFiorentina, Vanoli: "Chiediamo scusa ai tifosi. Dobbiamo chiudere il discorso salvezza"
Nel disastro generale, la Fiorentina scopre Braschi. Il classe 2006 ora reclama spazio... TMWNel disastro generale, la Fiorentina scopre Braschi. Il classe 2006 ora reclama spazio
Roma, Mancini: "L'importante è crederci sempre. Nazionale? Il pensiero è sempre lì"... Roma, Mancini: "L'importante è crederci sempre. Nazionale? Il pensiero è sempre lì"
Fiorentina, Fagioli: "Abbiamo sbagliato quasi tutto a livello tecnico" Fiorentina, Fagioli: "Abbiamo sbagliato quasi tutto a livello tecnico"
Cremonese nei guai, Bianchetti: "Non mandiamo tutto all'aria, domenica c'è il Pisa"... Cremonese nei guai, Bianchetti: "Non mandiamo tutto all'aria, domenica c'è il Pisa"
Roma, Gasperini: "Siamo fiduciosi per l'obiettivo" Live TMWRoma, Gasperini: "Siamo fiduciosi per l'obiettivo"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, ma quale Calciopoli? L’inchiesta è troppo debole se il magistrato non ha un colpo segreto. Inter, scudetto meritato. Milan: il calcio di Allegri non funziona più. La Roma può soffiare la Champions alla Juve. Grosso sempre più viola
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus sente il fiato sul collo, la Roma è -1
Immagine top news n.1 Tutto facile per la Roma all'Olimpico: Fiorentina battuta 4-0, Gasperini vede la Champions
Immagine top news n.2 Ludi: "Nico Paz? Stesso tormentone dell'anno scorso, contiamo possa ancora far parte del Como"
Immagine top news n.3 Il ko della Cremonese fa felice... De Rossi: il Genoa è matematicamente salvo. La classifica
Immagine top news n.4 La Lazio fa godere gli ex romanisti, Cremonese al tappeto nel recupero: 1-2 allo "Zini"
Immagine top news n.5 Thuram ironico: "Big match? Ci sarà un premio per chi li vince... Tanta cattiveria contro l'Inter"
Immagine top news n.6 Palestra e gli altri: gli italiani, giovani e non, nel mirino dell’Inter di Marotta
Immagine top news n.7 L’Inter tatuata addosso, i fischi e l’apertura di Marotta: Bastoni, può essere l’estate dell’addio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter, lo scudetto nasce nel buio di Monaco. Marotta non sbaglia l'allenatore dal 2010 Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter, lo Scudetto e ora il mercato col futuro di Bastoni. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'ultimo ballo dei senatori dell'Inter: in estate (forse) ne resterà soltanto uno
Immagine news podcast n.3 La storia tra Palestra e l'Atalanta e una prossima mossa già scritta
Immagine news podcast n.4 Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Chivu e i protagonisti dello Scudetto secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Rampulla: "Juve, occasione persa. Serviva cattiveria agonistica"
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Juve e Milan, una delle due rischia di rimanere fuori dalla Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Mancini: "L'importante è crederci sempre. Nazionale? Il pensiero è sempre lì"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Fagioli: "Abbiamo sbagliato quasi tutto a livello tecnico"
Immagine news Serie A n.3 Cremonese nei guai, Bianchetti: "Non mandiamo tutto all'aria, domenica c'è il Pisa"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "Siamo fiduciosi per l'obiettivo"
Immagine news Serie A n.5 Malen è un marziano anche quando non segna. Gasperini gli ha cucito la Roma addosso
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Vanoli sul futuro: "Si faranno valutazioni a 360°. Sarei felice di continuare il percorso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 L'ex vice di Chivu è seguito da Sampdoria e Mantova. Antonio Gagliardi saluta l'Iran
Immagine news Serie B n.2 Padova, Mirabelli: "Salvezza meritata. Crisi del calcio? Vedo solo corse alla poltrona"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Radaelli costretto ad operarsi: lesione con disinserzione del tendine dell'adduttore
Immagine news Serie B n.4 Modena, lesione muscolare per capitan Gerli. Rientrerà per i playoff?
Immagine news Serie B n.5 Serie B, corsa salvezza senza precedenti: mai nessuna retrocessione a 90' dal termine
Immagine news Serie B n.6 Modena, primo colpo per la nuova stagione: fatta per il 2005 Joris Manquant
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Trapani non molla. Antonini: "Da domani la squadra torna ad allenarsi"
Immagine news Serie C n.2 Supercoppa Serie C, date e orari delle ultime due giornate: Vicenza-Benevento su Rai Sport
Immagine news Serie C n.3 Casarano, il ds Obbiettivo: "Playoff traguardo meritato. Mister Di Vito resta con noi"
Immagine news Serie C n.4 Il sogno della Pianese continua. Birindelli: "Stagione oltre ogni immaginazione, ora la Juve NG"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: Sussi della Pianese fermato per due giornate
Immagine news Serie C n.6 Carrarese, contratto di apprendistato per Liberali: ha firmato fino al 2028
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 20ª giornata in archivio: Roma 'tricolore', Sassuolo salvo. Inter al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: Fiorentina vittoriosa sul Como Women. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma campione d'Italia, l'ex Spugna: "Un campionato conquistato con passione e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma campione d'Italia, Greggi: "Scudetto desiderato e voluto. Orgogliosa di questa squadra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma campione d'Italia, Giugliano entusiasta: "Non ci credo! Sono felicissima. Sul futuro..."
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!