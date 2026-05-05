Sticchi Damiani: "Mi piacerebbe l'anomalia dei 5 anni consecutivi in A con lo stadio rinnovato"

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della lotta salvezza: “Mi sembra di poter dire che il campionato si stia concludendo in maniera regolare. Tutte giocano al massimo. Noi abbiamo affrontato due squadre quasi retrocesse che ci hanno affrontato al massimo, la Lazio ha vinto a Cremona, il Verona ha pareggiato contro la Juventus. Tutto lascia pensare che sia un torneo che invece sta dimostrando che la mentalità del passato, con partite anomale, appartenga appunto al passato”.

Su quanti punti serviranno per la salvezza ha aggiunto: ”L'occasione è importante: a tre giornate dalla fine a +4 è un'occasione clamorosa. Il quinto anno consecutivo in Serie A sarebbe un'anomalia assoluta. E' complicato ma vogliamo farlo. Mi piacerebbe l'anomalia dei cinque anni consecutivi in Serie A con lo stadio rinnovato".