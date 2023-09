live Atletico, Simeone: “Dovevamo fare il 2-0. Io alla Lazio? Mi piacerebbe”

Dopo l’incredibile epilogo dell’Olimpico tra Lazio e Atletico Madrid, Simeone tra poco si presenterà in sala stampa per commentare quanto accaduto in campo.

Cosa ti fa più male? La giocata di Correa nel finale o un gol del portiere?

“Non possiamo fare niente noi. Nel primo tempo abbiamo trovato più difficoltà, nella ripresa siamo andati meglio ma non abbiamo chiuso la partita. Così la Lazio ha avuto un finale da apoteosi”.

La partita poteva chiudersi prima?

“La determinazione aiuta sempre a chiudere una partita. Nel secondo tempo abbiamo cambiato posizione dei giocatori, tutto sommato è stata una partita buona. La squadra stava bene, non c’era bisogno di fare altri cambi. Gli infortuni? Non preoccupatevi, giocheremo con undici giocatori”.

Che impressione le ha fatto la Lazio?

“La squadra ha creato situazioni importanti di gioco. Il mio ritorno? Emozionante. È importante quello che lasci come persona oltre che come giocatore. Non mi scorderò mai gli anni trascorsi a Roma”.

Un giorno allenerai la Lazio?

“Lo dico sempre, mi piacerebbe ritrovare le vecchie sensazioni da allenatori qui. Ora c’è Sarri che è un grande allenatore. E io sto facendo un grande e lungo lavoro all’Atletico”.