Inizierà a breve la conferenza stampa del tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, pronto a presentare la sfida contro la Fiorentina che mette in palio punti pesantissimi in ottica salvezza. Potrete seguire la diretta testuale qui su TMW.

Ore 18 - Inizia la conferenza

Come sta la squadra?

"Purtroppo ci mancano i due terzini titolari, ma la partita di La Spezia ha dato grande carica e coraggio e abbiamo svolto un ottimo lavoro in settimana. Vogliamo fare un'altra grande partita".

Schiattarella torna a disposizione, può coesistere con Viola?

"Sicuramente, sono calciatori importanti che hanno grande personalità. Stanno migliorando settimana dopo settimana, vedremo soltanto se Viola sarà impiegato sulla mediana o un pochino più avanti".

Ionita esterno alto è una soluzione?

"L'unico ruolo in cui abbiamo problemi è quello del terzino, per tutto il resto ci sono grosse soluzioni. Valuteremo, anche Insigne sta molto bene e so che chiunque andrà in campo darà un grosso contributo".

Come sopperire all'assenza di due terzini?

"Se partiremo 3-5-2 potremo riproporre Improta e Tello esterni, anche perchè Tuia ha pienamente recuperato. In caso di difesa a quattro chiederò un sacrificio ad Improta come esterno basso".

Si aspettava a luglio che la Fiorentina potesse essere una diretta concorrente?

"Credo non se lo aspettasse nessuno. I valori della Fiorentina sono importantissimi, ma all'andata li abbiamo già battuti e la classifica dice che siamo quantomeno alla pari. Dalla prima giornata ad oggi non siamo mai stati negli ultimi tre posti e questo ci deve dare coraggio. Ce la possiamo fare".

Non è una gara da dentro o fuori, ma vincere sarebbe determinante?

"Tutte le partite sono importanti a questo punto della stagione. Il campo dirà se sarà meglio osare o gestire la gara in attesa della zampata giusta. Dall'altra parte ci sono undici giocatori forti, che avranno preparato la sfida con intelligenza. La lettura nell'arco dei 90 minuti farà la differenza, sono d'accordo. Ma la Fiorentina ha grandi campioni che, in una gara secca, possono fare la differenza. Ringrazio molto Prandelli, un allenatore eccellente che ha speso parole d'elogio per il Benevento. E' un tecnico preparatissimo, non lo scopro certo io. A Firenze ci siamo imposti, vincere domani ci darebbe uno slancio forse decisivo".

Il calendario dice che il Benevento si gioca la salvezza in casa, con tutti gli scontri diretti. Peseranno le porte chiuse?

"Col pubblico avremmo avuto un grosso vantaggio, ma giocare in casa dà comunque una spinta in più. I tifosi sanno che siamo in una posizione di classifica che ci potrebbe consentire di coronare un sogno, abbiamo letto il loro comunicato e siamo carichi. Vogliamo regalare alla città un finale di stagione importante. 3 delle prossime quattro gare le giocheremo tra le mura amiche, grazie alla sosta recupereremo tutti i calciatori. Ci sono i presupposti per essere ottimisti".

Gaich e Lapadula insieme nel 4-3-1-2?

"In un sistema di gioco di questo tipo non posso schierare due centravanti. Nel 3-5-2 forse potrei fare questo ragionamento. Gaich sta crescendo molto, Lapadula ha tirato il fiato con lo Spezia ma è un elemento fondamentale per noi. Sarà una scelta difficile, ma daranno un contributo entrambi nel match di domani a prescindere dal minutaggio".

Ore 18:12 - Finisce la conferenza di Inzaghi