live Coronavirus, Locatelli (Css): "Finale Euro2020? Meglio in un Paese più sicuro"

12.49 - Vaccini, Figliuolo: "Dosi sufficienti per andare spediti" - "Le dosi sono sufficienti per procedere spediti nella campagna vaccinale". Così il commissario Francesco Paolo Figliuolo in un'intervista al Corriere della Sera risponde alle Regioni che lamentano ritardi nella campagna vaccinale per questioni di approvvigionamento. "Se confrontiamo luglio con giugno c'è una flessione del 5% dei vaccini Pzifer e Moderna, non parlerei di ritardi. Tra luglio e settembre avremo un approvvigionamento di circa 45,5 milioni di dosi di questi vaccini, che sono i più usati - aggiunge - A luglio è prevista la disponibilità di circa 14,5 milioni di dosi, rispettivamente 12,1 milioni di Pfizer e 2,4 di Moderna, che assicureranno anche le vaccinazioni eterologhe, per gli under 60 che hanno fatto come prima dose il vaccino AstraZeneca".

10.10 - Europei, Locatelli (Css): "Meglio finale in Paesi più sicuri" - Per il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, sarebbe stato preferibile spostare semifinale e finale degli europei in un altro stadio che non fosse Wembley. "Se dovessi esprimere un parere personale, io mi sarei orientato su Paesi con una circolazione virale più limitata", ha spiegato parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai, "anche perché, la capienza dello stadio prevista per le semifinali e per la finale e' decisamente elevata". "L'Inghilterra, in questo momento, e' il Paese che ha la maggiore circolazione virale e con la percentuale più elevata di casi dovuti alla cosiddetta variante Delta", ha ricordato Locatelli. "Il rischio c'e', non dobbiamo dimenticare che questa variante si connota per una contagiosità marcatamente superiore rispetto al ceppo precedente, la cosiddetta variante inglese: siamo nell'ordine del 60% di contagiosità maggiore".

LUNEDÌ 5 LUGLIO